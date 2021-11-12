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Задержан узбекистанец, разыскивающийся за умышленное убийство

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- Алина Мамаева
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Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД в рамках проводимых работ по противодействию незаконной миграции за незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики был задержан гражданин Республики Узбекистан Х.С., 1983 года рождения.. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что мужчина с 2016 года нарушая миграционное законодательство незаконно находился на территории Кыргызстана.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Х.С. с 2016 года скрывался от правоохранительных органов Республики Узбекистан за совершение умышленного убийства и находился в межгосударственном розыске.

В настоящее время, задержанный водворен в ИВС ГУВД города Бишкека, проводятся дополнительные мероприятия по установлению его причастности к другим преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/409199
Теги:
задержание, Кыргызстан, МВД
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