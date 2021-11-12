Задержан узбекистанец, разыскивающийся за умышленное убийство

Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД в рамках проводимых работ по противодействию незаконной миграции за незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики был задержан гражданин Республики Узбекистан Х.С., 1983 года рождения.. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что мужчина с 2016 года нарушая миграционное законодательство незаконно находился на территории Кыргызстана.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Х.С. с 2016 года скрывался от правоохранительных органов Республики Узбекистан за совершение умышленного убийства и находился в межгосударственном розыске.

В настоящее время, задержанный водворен в ИВС ГУВД города Бишкека, проводятся дополнительные мероприятия по установлению его причастности к другим преступлениям.