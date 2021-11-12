В ИВС Кара-Бууринского района задержанные спят на полу

Сотрудники территориального представительства Наццентра по предупреждению пыток по Таласской области проверили, как за год с момента их последнего посещения изменились условия содержания в изоляторе временного содержания в селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района.

При превентивном посещении ИВС представители наццентра обнаружили многочисленные нарушения условий содержания задержанных, что расценивается как жестокое и унижающее достоинство обращение, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в камере №1 содержатся 5 мужчин. На каждого фактически приходится 2,3 квадратных метра, тогда как по санитарным нормам площадь на одного человека должна составлять не менее 3,25 кв. м.

Задержанные также пожаловались на грязные матрацы, отсутствие кроватей и постельных принадлежностей. Люди вынуждены месяцами (а некоторые до года и более) спать на полу на голых матрацах. Прогулочный двор нуждается в ремонте, площадка местами разрушена.

"Все перечисленные факты являются нарушением Закона КР "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений". В статье 22 п. 2 "О материально-бытовом обеспечении" сказано, что подозреваемым и обвиняемым в преступлении должно предоставляться индивидуальное спальное место. Это условие не соблюдается. Также нарушены Правила внутреннего распорядка ИВС. По закону задержанные должны быть обеспечены спальным местом и постельными принадлежностями", - отмечает Нурлан Абдыраимов, руководитель представительства НЦПП в Таласской области.

Вместе с тем он отмечает и положительные изменения, которые произошли в ИВС за прошедший год. В камерах оштукатурили и покрасили стены, отремонтировали санузлы и раковины. Это означает, что рекомендации, данные Национальным центром по предупреждению пыток, частично выполняются.

По итогам проверки эксперты составили акт о нарушениях, который будет направлен в прокуратуру Таласской области.