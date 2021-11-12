Команда телеканала "T-media" победила в интеллектуальной игре "Quiz Night"

В Оше прошла интеллектуальная игра "Quiz Night", организованная Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) в КР при поддержке USAID. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.

От имени Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики участников приветствовал руководитель Рабочей группы по вопросам информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации Узарбек Жылкыбаев.

Ведущим вечером выступил Эркин Рыскулбеков.

Участники - представители медиа и академического сообществ, блоггеры и другие лидеры формирования общественного мнения г.Ош соревновались на знание нового конституционного закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", новой смешанной избирательной системы, формирования списков избирателей, истории выборов.

Были предложены вопросы по правилам агитации на выборах в Кыргызстане, правилах и процедурах рассмотрения избирательных споров, правах ответственности средств массовой информации в ходе выборов и непосредственно в день голосования. Игра требовала от журналистов и блогеров не только эрудиции, но и логики.

В игре приняли участие команды:

1. "АКИпресс-Ош",

2. "Ынтымак",

3. "Жалын",

4. "Академиктер",

5. "Пресс служба",

6. "TMG",

7. "ЭлТР",

8. "Ош Пирим".

Первое место, вырвавшись вперед и удержав лидерство до конца игры, заняла команда "TMG" (телеканал T-media) в составе:

1) Бакай Калматов

2) Наргиза Анарбай кызы

3) Айдай Беделбек кызы

4) Жылдыз Орозматова

5) Айжамал Туголбай кызы

Второе место – у команды "Пресс служба":

1) Медербек Ниязалиев

2) Нурсултан Абдимиталип уулу

3) Аймөөр Даниярова

4) Равшан Каримов

5) Алмаш Закирова

На третье место претендовали три команды, по итогам дополнительных ответов приз получила команда ""АКИпресс-Ош":

Акматова Адашгул ,

Абибиллаева Арафат

Шамшиев Сыймык

Абылкасымова Гулназа

Нуркамил уулу Бексултан

Победителям вручили наушники, колонки, охлаждающие подставки для ноутбуков.