Команда телеканала "T-media" победила в интеллектуальной игре "Quiz Night"

В Оше прошла интеллектуальная игра "Quiz Night", организованная Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) в КР при поддержке USAID. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.
От имени Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики участников приветствовал руководитель Рабочей группы по вопросам информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации Узарбек Жылкыбаев.
Ведущим вечером выступил Эркин Рыскулбеков.
Участники - представители медиа и академического сообществ, блоггеры и другие лидеры формирования общественного мнения г.Ош соревновались на знание нового конституционного закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", новой смешанной избирательной системы, формирования списков избирателей, истории выборов.
Были предложены вопросы по правилам агитации на выборах в Кыргызстане, правилах и процедурах рассмотрения избирательных споров, правах ответственности средств массовой информации в ходе выборов и непосредственно в день голосования. Игра требовала от журналистов и блогеров не только эрудиции, но и логики.
В игре приняли участие команды:
1. "АКИпресс-Ош",
2. "Ынтымак",
3. "Жалын",
4. "Академиктер",
5. "Пресс служба",
6. "TMG",
7. "ЭлТР",
8. "Ош Пирим".
Первое место, вырвавшись вперед и удержав лидерство до конца игры, заняла команда "TMG" (телеканал T-media) в составе:
1) Бакай Калматов
2) Наргиза Анарбай кызы
3) Айдай Беделбек кызы
4) Жылдыз Орозматова
5) Айжамал Туголбай кызы
Второе место – у команды "Пресс служба":
1) Медербек Ниязалиев
2) Нурсултан Абдимиталип уулу
3) Аймөөр Даниярова
4) Равшан Каримов
5) Алмаш Закирова
На третье место претендовали три команды, по итогам дополнительных ответов приз получила команда ""АКИпресс-Ош":
Акматова Адашгул ,
Абибиллаева Арафат
Шамшиев Сыймык
Абылкасымова Гулназа
Нуркамил уулу Бексултан
Победителям вручили наушники, колонки, охлаждающие подставки для ноутбуков.