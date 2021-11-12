В Бишкеке обсудили применение беспилотных летательных аппаратов в хозяйстве

В Бишкеке прошло заседание II Международной научно-практической конференции на тему "Безопасное применение беспилотных авиационных систем в сфере гражданского назначения. Подготовка преподавательского состава и правовые вопросы". Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам.

По данным пресс-службы, в ходе встречи обсуждались итоги работы Координационного Совета МАК, практика развития совместных образовательных программ в современных условиях, опыт сотрудничества с заинтересованными партнерами, система мониторинга воздушного пространства над мегаполисами и другое.

Организаторами конференции выступили межгосударственный авиационный комитет, Министерство транспорта и коммуникаций КР, Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций КР и Кыргызский авиационный институт им. А.Абдраимова.

"На мероприятии со стороны Государственного учреждения "Кадастр" с докладом выступил главный специалист центра ГИС при ГАЗР при МСВХ и РР Эрнст Кыдырмышев на тему "Применение беспилотных летательных аппаратов в кадастре и картографии".

Он отметил, что преимуществ использования в кадастровых, землеустроительных и градостроительных работах беспилотных летательных аппаратов больше, чем у методов традиционной съемки. Беспилотники в наше время развиваются с удивительной скоростью, практически во всех сферах деятельности целесообразно применять беспилотные летательные аппараты.

Метод дистанционного картографирования при помощи БПЛА становится все более перспективным способом получения геодезической основы в градостроительных и кадастровых работах, в первую очередь для создания цифровых актуальных карт крупных масштабов".