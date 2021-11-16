В Кара-Балте откроют учебный центр по производству молочных продуктов. Строительство центра состоялось в Кара-Балтинском технико-экономическом колледже и будет осуществляться при поддержке проекта "Профессиональное образование для секторов экономического роста в Центральной Азии" (РЕСА), реализуемого Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германским обществом по международному сотрудничеству) по поручению правительства Германии.

В открытии приняли участие представители правительства КР в Чуйской области, Министерства образования и науки КР, GIZ, Посол Федеративной Республики Германия в КР, аким Жайыльского района, мэр г. Кара-Балта.

В своей приветственной речи директор колледжа Айша Макенова отметила, что здание центра будет соответствовать международному стандарту пищевой безопасности HACCP, а также предусматривает все необходимые условия для работы людей с инвалидностью.

После церемонии открытия организаторы и гости совместно заложили в основание учебного центра капсулу времени с посланием к студентам будущего поколения, а затем посетили лабораторные кабинеты и мини-цеха - учебно-производственный цех по пивоварению и его лабораторию, лаборатории отдела "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" и отдела "Технология молока и молочных продуктов", сенсорного анализа и мукомольного производства. Все помещения были ранее полностью технически оснащены инновационным оборудованием и подготовлены для теоретических и практических занятий при поддержке проекта РЕСА. В учебно-производственном цехе по пивоварению была также внедрена система пищевой безопасности НАССР.

Справка ВБ: Кара-Балтинский колледж отметил на днях свое 76-летие. За годы его существования было подготовлено более 17 тысяч высококвалифицированных специалистов в разных областях. Три года назад КТЭК был единственным учебным заведением в стране, кто пилотировал новую для Кыргызстана дуальную систему обучения при поддержке проекта РЕСА. Сейчас колледж по праву считается образцом внедрения дуального образования, которое состоит из теоретического обучения в профессиональном образовательном учреждении и практического на рабочем месте предприятия. Периоды обучения чередуются с периодами работы. Преимущества внедрения такого обучения очевидны, например, число трудоустроенных студентов по результатам мониторинга проекта РЕСА составляет 45 % и выше и имеет тенденцию роста. Ежегодно колледж заканчивают более 160 выпускников по направлениям: технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; технология бродильного производства и виноделие; технология молока и молочных продуктов; электроснабжение; налоги и налогообложение. Открыто новое направление "Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики".

Около 40 преподавателей прошли курсы повышения квалификации в Германии, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане. Ежегодно свыше 200 студентов проходят производственную практику в крупных предприятиях страны - ЗАО "Bear Beer", ОсОО "Кыргыз Коньягы", ГП "ДАН", "Kolos", ОАО "Северэлектро", ОсОО "Яшар Групп", ОcОО "Хлебный край", ГП "Кара-Балтинский спиртовой завод", ЗАО "Актан", ОАО "Кайынды Кант", ОсОО "Кант-Сүт", ОсОО "Айлана", филиал ОАО "Бакай-Банк", ЧП "Прокопенко".

Справочно: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международноу сотрудничеству/ Германия эл аралык кызматташтык коому) является федеральной компанией Германии, действующей в 130 странах мира. GIZ оказывает поддержку Правительству Федеративной Республики Германия в реализации его целей в сфере международного сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию. Кроме этого, GIZ активно участвует в международной образовательно-просветительской работе, а также помогает людям и обществам улучшать собственные перспективы и условия жизни.

В Кыргызстане GIZ работает сначала 1990-х. В соответствии с Национальной стратегией развития страны GIZ реализует проекты по приоритетным направлениям "Устойчивое экономическое развитие" и "Здравоохранение". Деятельность GIZ охватывает также систему образования, правовую и судебную реформы, трансграничный диалог по управлению водными ресурсами в Центральной Азии, а также защиту и устойчивое использование природных ресурсов.