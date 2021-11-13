Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 96.70 - 98.15

В Бишкеке обсудили навыки работы с групповыми конфликтами

104  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке провели круглый стол, посвященный стратегии деятельности Ассоциации служб примирения в Кыргызской Республике: "Формирование сообществ и предотвращение насилия", посвященный итогам работы по обучению навыкам работы с групповыми конфликтами.

На круглом столе выступил Рустем Максудов, председатель Всероссийской ассоциации восстановительной медиации с докладом "Восстановительный подход и предотвращение насилия: роль служб примирения в развитии сообществ Кыргызстана."

"Современные конфликты в мире на сегодня имеют групповой характер. Важно оснастить специалистов, работающих по предупреждению конфликтов в молодежной среде и сообществах навыками работы с групповыми конфликтами, дать навыки предотвращения эскалации и вражды между различными конфликтующими сторонами", - отметил Максудов.

Отметим, Максудов совместно со специалистами Лиги защитников прав ребенка в течение последних 2 недель проводил серию тренингов по обучению специалистов Каракола и Бишкека навыками работы с групповыми конфликтами на основе технологии "Круг сообщества".

В мероприятиях участвовали инспекторы ИДН Иссык-Кульской области, социальные педагоги, завучи по воспитательной работе, учителя, директора и ученики школ, депутаты местных кенешей Баткенской области и приграничных районов, представители Центра помощи детям при Тюпском АО, Председатель Ассоциации судов аксакалов, участники программы "Школа без насилия".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409239
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  