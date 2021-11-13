В Бишкеке обсудили навыки работы с групповыми конфликтами

В Бишкеке провели круглый стол, посвященный стратегии деятельности Ассоциации служб примирения в Кыргызской Республике: "Формирование сообществ и предотвращение насилия", посвященный итогам работы по обучению навыкам работы с групповыми конфликтами.

На круглом столе выступил Рустем Максудов, председатель Всероссийской ассоциации восстановительной медиации с докладом "Восстановительный подход и предотвращение насилия: роль служб примирения в развитии сообществ Кыргызстана."

"Современные конфликты в мире на сегодня имеют групповой характер. Важно оснастить специалистов, работающих по предупреждению конфликтов в молодежной среде и сообществах навыками работы с групповыми конфликтами, дать навыки предотвращения эскалации и вражды между различными конфликтующими сторонами", - отметил Максудов.

Отметим, Максудов совместно со специалистами Лиги защитников прав ребенка в течение последних 2 недель проводил серию тренингов по обучению специалистов Каракола и Бишкека навыками работы с групповыми конфликтами на основе технологии "Круг сообщества".

В мероприятиях участвовали инспекторы ИДН Иссык-Кульской области, социальные педагоги, завучи по воспитательной работе, учителя, директора и ученики школ, депутаты местных кенешей Баткенской области и приграничных районов, представители Центра помощи детям при Тюпском АО, Председатель Ассоциации судов аксакалов, участники программы "Школа без насилия".