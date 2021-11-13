За вымогательство 2 млн сомов задержан активный член ОПГ

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 12 ноября 2021 года сотрудниками ведомства в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного ст. 203 ч.3 п.2 ("Вымогательство") УК КР, по факту вымогательства денежных средств в особо крупном размере с поличным задержан активный член ОПГ "З.Б" и гражданин КР "С.А.".

Установлено, что задержанный путем угроз физической расправы вымогал у гражданина КР "Б.И." денежные средства в сумме 2 миллионов сомов.

Задержанный "З.Б." водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, имеющих причастность к данному преступлению.