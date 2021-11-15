Сотрудники внутренних дел встретились с жителями 4 районов на юге страны

В период с 9 по 12 ноября 2021 года сотрудники органов внутренних дел по Араванскому, Ноокатскому, Кара-Суйскому и Узгенскому районам в целях обеспечения политической, социальной, экономической, судебно-правовой и общественной безопасности провели ряд встреч с общественностью.

Целью данных встреч является предотвращение преступлений, своевременное выявление и разрешение жалоб и обращений среди населения в отдаленных районах.

В ходе мероприятий, граждан проинформировали о соблюдении санитарно-гигиенических правил, об использовании защитных средств и

соблюдении дистанции в густонаселенных районах.

Кроме того, была предоставлена информация, о соблюдении избирательного законодательства и обязанностях при подготовке проведения выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

С начала года в Ошской области проведено 957 подобных выездов, в ходе которых количество заявителей достигло 2 398, из них подали заявки 924 человека. В органы местного самоуправления направлено 659 жалоб, в государственные органы 22, по правовым вопросам даны разъяснения 219 гражданам.

В Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 12 жалоб, 10 из которых в Уголовном Кодексе.

Подобные мероприятия стали эффективной площадкой для решения наиболее острых проблем и предложений по улучшению взаимодействия гражданского общества с Министерством внутренних дел.