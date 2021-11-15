В Бишкеке ожидается отключение тепловой энергии и природного газа

В связи с устранением утечки газа в подземном газопроводе на пересечении улиц Осмонкула и Древесной ОсОО "Газпром Кыргызстан" приостанавливает подачу природного газа.

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" также вынуждено приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения с 15 по 19 ноября.

Будет отключены котельные школы-интерната №21 по адресу: улица Дачная №23, "Красный строитель" в одноименном жилом массиве.

На месте работает ремонтная бригада и вся необходимая техника ОсОО "Газпром Кыргызстан".