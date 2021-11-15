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В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии краж автоаккумуляторов

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- Айжан Мамбеталиева
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В ОВД Аламудунского района с заявлением обратился житель села Лебединовка 50-летний Т.М., о том, что в ночь с 10 на 11 октября 2021 года неизвестные лица похитили аккумуляторы в количестве двух штук от грузовой автомашины марки MAN. Данный факт был зарегистрирован АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района согласно статье 200 (Кража) УК. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления были установлены и задержаны 23-летний Т.Б. и 22-летний К.А., оба жители Чуйской области.

Как выяснилось, сотрудники милиции в начале установили автомашину марки "Хонда Фит" на которой передвигались предполагаемые злоумышленники, потом установили их личности и задержали. Также выяснилось, что при проведения обысковых мероприятий в автомашине были обнаружены инструменты и приспособления с которыми они совершали кражи аккумуляторов.

А также при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено что вышеуказанные лица имеют причастность к 7 аналогичных преступлений совершенных на территории Аламудунского района, которые были зарегистрированы в АИС ЕРПП в ОВД Аламудунского района.

В данный момент проводятся оперативно и следственные мероприятия для установления причастности вышеуказанных лиц к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории Чуйской области и Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/409360
Теги:
Аламудунский район, кража, Чуйская область, ГУВД
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