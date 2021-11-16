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Профессор Таирбеков: Тюркские языки должны перейти на латиницу

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- Александр Тузов
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Базирующийся в Кыргызстане Фонд поддержки политики тюркоязычных государств выпустил в свет в бишкекском издательстве "Улуу Тоолор" книгу недавно скончавшегося азербайджанского профессора, доктора филологических наук Бахрама Таирбекова (годы его жизни 1931-2021) "Тюркское письмо. Каким ему быть".

Книга издана на русском языке тиражом 500 экземпляров. Весь тираж будет распространяться бесплатно по вузам, школам и библиотекам.

Об этом VB.KG сообщил президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Мамедов.

Один из первых экземпляров книги он торжественно вручил академику Абдылдажану Акматалиеву, директору Института языка и литературы имени Айтматова Национальной академии наук КР.

Автор книги подчеркивает, что обсуждение вопроса об общетюркском буквенно-звуковом письме связано с обращением к трем разным системам граммем: арабской – арабице, латинской – латинице, кириллической – кириллице.

По мнению профессора Таирбекова, наиболее перспективен для тюркского письма переход на латиницу.

К его аргументации можно добавить, что в 1920-е годы в СССР обсуждался и вопрос возможного перехода русского, украинского, белорусского, грузинского, армянского и других языков тоже на латиницу.


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URL: https://www.vb.kg/409366
Теги:
книги, язык, Кыргызстан, Абдылдажан Акматалиев
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