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Как демография может предотвратить экономический кризис в государстве

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- Светлана Лаптева
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Институт демографических исследований ФНИСЦ Российской академии наук совместно с представительством ЮНФПА проводит семинар в Бишкеке по демографической устойчивости в странах СНГ и особенностям демографического развития КР.

В семинаре принимают участие представители нацстаткомитета, Академии управления при президенте КР госагенства по делам молодежи при Минкультруры,информации спорта и молодежной политике КР.

ИДИ ФНИСЦ РАН представляют: известный ученый, сильнейший в странах СНГ эксперт в области демографии, автор множества научных работ и исследований, в том числе по улучшению жизни рабочих мигрантов из стран СНГ Сергей Рязанцев, эксперты в области демографии,экономисты Оксана Кучмаева и Лидия Бардакова.

Выступление Сергея Рязанцев заставило задуматься, почему Кыргызстан гораздо активнее должен изучать и работать в области демографических проблем. Важно, что участники совместно с учеными были вовлечены в решение демографических задач, например, прогнозировали демографическое будущеге стран СНГ, в том числе Кыргызстана вплоть до 2100 года.

Рассуждали почему, например, решение экономических проблем в государстве не всегда решает демографические проблемы. И в тоже время если государство не видит и не решает вопросы "молодежного пузыря - избытка молодежи в государстве, то это может повлечь экономические проблемы и кризисы".

На встрече также обсуждаюлись современные вызовы в Кыргызстане в области социально- демографической политики и возможные их пути решения что внесет свой вклад в разработку концепции демографического развития кр до 2040 года.


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URL: https://www.vb.kg/409371
Теги:
Кыргызстан
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