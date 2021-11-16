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В КР за взятки задержали руководителей пункта транспортного контроля

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане ГКНБ задержал должностных лиц пункта транспортного контроля Баткенского территориального управления Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Министерства транспорта и дорог КР.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ КР, задержание произошло в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 320 ч.2 УК КР.

Сообщается, что работники пункта транспортного контроля "Кок-Талаа" злоупотребляя должностным положением, из корыстных побуждений скрывали значительную часть нарушений допустимых норм весогабаритного контроля, тем самым причиняя значительный ущерб интересам государства.

Установлено, что отдельные работники ПТК "Кок-Талаа" занимались неправомерными деяниями, а именно вымогательством и систематическим побором денежных средств от водителей большегрузных автотранспортных средств.

13 ноября по подозрению в получении денежных средств в качестве взятки, были задержаны и водворены в ИВС ОВД города Кызыл-Кия Баткенской области руководитель подразделения Баткенского территориального управления Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля З.С.А. и главный инспектор ПТК "Кок-Талаа" М.Э.Э.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела и выявление других причастных к преступлению лиц.


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URL: https://www.vb.kg/409374
Теги:
ГКНБ, взятка, Кыргызстан
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