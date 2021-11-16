Меняем валюту: что надо знать о работе обменных бюро

Безопасно ли менять валюту в обменных бюро? Куда жаловаться если, вы считаете, что сотрудники обменки вас обманули? Ответы на эти и другие важные вопросы, связанные с валютными операциями в КР, вы найдете в материале.

Что такое обменное бюро?

Обменное бюро – это специально оборудованный пункт, созданный юридическим лицом для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых в соответствии с лицензией Национального банка.

Сколько обменников есть в республике?

По данным Нацбанка, в Кыргызстане сегодня работают 406 обменных бюро.

Кто и как регулирует их работу?

Национальный банк проводит лицензирование (выдачу лицензий и ведение реестра обменных бюро). Регулятор также периодически инспектирует деятельность обменных бюро на предмет соблюдения требований законодательства КР, включая вопросы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также на предмет выявления фактов безлицензионной деятельности.

В случае выявления нарушений, Нацбанк принимает меры воздействия в соответствии с законодательством. Например, владельцев обменок, работающих без лицензии, штрафуют.

Вместе с тем, с 1 июля 2016 года передана в промышленную эксплуатацию автоматизированная система "Сбор информации от обменных бюро" (Портал). Портал – это автоматизированная система, предназначенная для сбора информации от обменных бюро, работающая в режиме онлайн. Это позволяет Нацбанку получать ежедневные отчеты по курсам и объему купленной/проданной наличной иностранной валюты, что позволяет дистанционно осуществлять надзор за деятельностью обменных бюро.

Отчетность обменных бюро предоставляется дважды в день: с 07.00 до 11.00 часов дня и с 13.00 до 15.00 часов дня.

Стоит ли менять иностранную валюту в обменниках, не имеющих лицензии Национального банка или у частных лиц?

На самом деле, это не очень хорошая идея. Прежде всего, потому что фактически подобные операции незаконны и способствуют росту теневой экономики.

Как определить, что обменное бюро работает без лицензии?

Зачастую лица, осуществляющие безлицензионную деятельность, маскируются под обменные бюро. Однако они не соблюдают требования Национального банка, регулирующих деятельность обменных бюро и направленных на обеспечение прозрачности при проведении обменных операций.

В частности, в таком обменнике вам не выдадут чек или другой кассовый документ, подтверждающий факт обмена валют и защищающий права клиента в случае возникновения спорных моментов.

Национальный банк ведет постоянную работу по выявлению подобных лиц. В этих целях осуществляются мониторинговые мероприятия и определения дислокации безлицензионных пунктов обмена валют. В случае выявления осуществления безлицензионной деятельности правонарушители привлекаются к ответственности в виде наложения штрафа в соответствии с законодательством КР.

Если вы обнаружили такого рода пункты просьба сообщить об этом в Национальный банка по телефону 31-30-08 либо отправить сообщение на электронный адрес: mail@nbkr.kg.

Национальный банк обязательно отреагирует на даные сообщения.

Как обезопасить себя при обмене иностранной валюты?

При обмене наличной иностранной валюты следует быть максимально внимательным.

Необходимо сравнить обменные курсы валют обменных бюро и банков: для этого вы можете использовать различные интернет-ресурсы, в том числе посетить официальные сайты коммерческих банков, микрофинансовых и микрокредитных компаний. Следует выбрать выгодный для вас курс, при этом необходимо помнить, что, если в обменном бюро слишком привлекательные курсы валют по сравнению с другими обменными пунктами, имеется большой риск стать жертвой обмана. При посещении обменного бюро необходимо обратить внимание на наличие лицензии и оригинала письма Нацбанка. Лицензия и оригинал письма о регистрации обменного бюро, выданные Нацбанком должны быть вывешены на видном для граждан месте. В случае отсутствия лицензии и оригинала письма о регистрации обменного бюро следует воздержаться от операции в данном пункте, даже если здесь самые привлекательные курсы. Также необходимо посмотреть, есть ли в помещении обменного бюро информация о сотрудниках данного пункта обмена, что является требованием Национального банка. Рекомендуется проводить обменные операции в обменных бюро, которые оборудованы камерами наблюдения, таким образом имеется возможность оспорить возникщие вопросы с помощью записанных видеоматериалов. При обмене валют необходимо проследить, чтобы пересчет наличной суммы происходил в поле зрения клиента. Для удостоверения в подлинности выдаваемой наличной валюты необходимо требовать от сотрудников обменного бюро проверить ее подлинность на детекторе валют. После получения денежных средств, не отходя от кассы, необходимо полистно пересчитать полученную сумму, желательно несколько раз. В случае выявления неправильных расчетов передать полностью выданную сумму кассиру для ее повторного пересчета. Необходимо потребовать кассовый чек, подтверждающий проведение обменной операции, что является законным правом клиента.

Так как в обменных бюро обмен валюты осуществляется в наличной форме, следует помнить о личной безопасности и проявлять бдительность.

Куда обращаться при возникновении спорных вопросов при обмене иностранной валюты?

В случае, если вы стали жертвой обмана со стороны обменного бюро или лиц, осуществляющих безлицензионную деятельность, необходимо письменно обратиться в правоохранительные органы и Нацбанк. При наличии документов, подтверждающих факт проведения обмена валюты, необходимо приложить копию документов к письму. В целях эффективного рассмотрения вашего обращения необходимо описать все подробности происшествия с обязательным указанием фото/адреса точки обмена, времени и даты происшествия.