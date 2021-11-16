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Вправе ли МИД заверять решение Комитета по правам человека ООН?

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- Александра Василькова
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Коалиция против пыток в Кыргызстане объяснила, имеет ли МИД право заверят решения Комитета по правам человека ООН.

В соответствии с статьей 58 Конституции Кыргызской Республики, каждый человек имеет право обратиться за защитой своих нарушенных прав и свобод в международные органы по правам человека в соответствии с международными договорами, вступившими в силу в установленном законодательством порядке.

Такими международными органами, куда граждане Кыргызстана и лица, находящие под его юрисдикцией, могут обратиться с индивидуальной жалобой на нарушение государством их прав человека, на сегодняшний день являются Комитет ООН по правам человека (КПЧ) и Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).

На сегодня в КПЧ зарегистрировано более 70 индивидуальных жалоб граждан Кыргызстана, из них 40 жалоб уже рассмотрены. В 34 (85 процентов) своих соображениях (решениях) Комитет признал больше 100 нарушенных прав человека. В одной рассмотренной индивидуальной жалобе КЛДЖ признал нарушение Кыргызстаном прав, предусмотренных Конвенцией ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин.

В соответствии с международными обязательствами, Кыргызстан должен принять меры к исполнению этих решений Комитетов ООН, посредством реализации мер индивидуального характера, направленных на восстановление нарущенных прав жертвы и выплате ей компенсации, а также мер общего в целях предупреждения подобных нарушений в будущем.

В рамках мер индивидуального характера "дело" жертвы, которое ранее было предметом судебного рассмотрения, может быть возобновлено Основание для такого возобновления предусмотрено в статье 442 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), согласно которой вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда могут быть отменены и производство по делу возобновлено по новым обстоятельствам. Одним из оснований для возобновления дела по новым обстоятельствам является "установление международными органами, в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики, нарушения прав и свобод человека при рассмотрении судом Кыргызской Республики данного уголовного дела".

Лицами, нарушения прав которых были признаны КПЧ, их адвокатами уже были предприняты попытки возобновления дел по новым обстоятельствам посредством обращения с соответствующим ходатайством в Верховный суд Кыргызской Республики. Одной из причин, препятствующих успешной реализации права на возобновление дела в связи с установлением международным органом нарушения прав и свобод человека при рассмотрении судом Кыргызской Республики данного уголовного дела, стала ново введенная практика, когда судебная коллегия Верховного суда отказывает в рассмотрении ходатайства, пока не будет представлено заверенное решение Комитета ООН.

В частности, адвокат гражданина Халмаматова подал ходатайство о возобновлении дела по новым обстоятельствам. Однако, судебная коллегия Верховного суда отложила рассмотрение ходатайства из-за того, что решение КПЧ ООН не заверено надлежащим образом. Суд отправил запрос в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики с тем, чтобы заверить подлинность данного решения.

Адвокат недоумевает, почему при том, что решение КПЧ ООН опубликовано на его официальном сайте на русском и английском языках, судьям Верховного суда нужно, чтобы это решение было еще заверено МИД. Он расценивает этот бюрократический момент судебной волокитой, которая затягивает рассмотрения дела, касаемо реализации решения КПЧ ООН.

В связи с этим возникает резонный вопрос, а вправе ли МИД заверять решения Комитета ООН по правам человка по запросу Верховного суда? Конечно же, нет.

В таком заверении и нет необходимости, так как все соображения (решения) КПЧ ООН, принятые по результатам рассмотрения индивидуальных жалоб, официальной нотой Управления Верховного комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ) поступают в МИД страны на английском языке (в оригинале) и в переводе на русский язык. УВКПЧ ООН официально информирует МИД о том, что КПЧ ООН принято решение, и предлагает Кыргызстану сообщить в течение 180 дней о мерах, принятых во исполнение этого решения.

В дальнейшем каждое решение КПЧ ООН через Секретариат Координационного совета по правам человека при Кабинете министров Кыргызской Республики препровождается в Генеральную прокуратуру и в Верховный суд Кыргызской Республики.

Положение о порядке взаимодействия государственных органов по рассмотрению сообщений и решений договорных органов ООН по правам человека, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 ноября 2017 года №731, также как и УПК Кыргызской Республики, не устанавливает требования о каком-либо заверении решений Комитетов ООН.

При таких четко установленных правилах и процедурах, спрашивается, для чего требовать от государственного органа, а именно Министерства иностранных дел, выполнения действий, на которые он не уполномочен?!

Обращает внимание тот факт, что это ново введенные практика и требование суда, так как первоначальные ходатайства жертв нарушения прав человека и/или их адвокатов о возобновлении дела по новым обстоятельствам, были рассмотрены Верховным судом, и по ним были приняты процессуальные решения, без требования какого-либо заверения решений Комитета ООН по правам человека, на которые инициаторы ссылались как на основание возобновления в соответствии со статьей 442 УПК.


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URL: https://www.vb.kg/409395
Теги:
ООН, права человека, пытки, Кыргызстан
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