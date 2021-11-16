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В Кара-Суйском районе 7 человек погибли в ДТП

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- Айжан Мамбеталиева
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На 661-м километре автодороги Бишкек-Ош в Кара-Суйском районе произошло дорожно транспортное происшествие с участием машин КамАЗ, Mercedes-Benz Sprinter и Daewoo Nexia.

По предварительным данным в ДТП погибли семь человек (трое мужчин, четыре женщины), а также шесть человек были госпитализированы в реанимационное отделение Ошской областной больницы, трое детей госпитализированы в детскую больницу (данные уточняются).

На место происшествия привлечены три спасателя ПСЧ №102 Кара-Суйского района.

В настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Акылбек Мазарипов так же начальник Ошского областного управления МЧС Нурдин Шаматов.


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URL: https://www.vb.kg/409408
Теги:
ДТП, Кара-Суйский район, Ош, Ошская область
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