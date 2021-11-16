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В Бишкеке обсудили принципы государственной антикоррупционной политики

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 16 ноября, состоялось первое заседание Антикоррупционного делового совета при президенте (АДС). Об этом сообщается на официальном сайте президента.

На заседании обсуждены основные принципы, подходы и меры по реализации государственной антикоррупционной политики.

Президент Садыр Жапаров в своем выступлении отметил некоторые механизмы, которые вовлекают бизнес-ассоциации и общественность в борьбу с коррупцией, добавив, что в Генеральной прокуратуре создано следственное управление, которое будет рассматривать все дела коррупционного характера.

Также Садыр Жапаров заверил, что все государственные и правоохранительные органы принимают самые решительные действия по пресечению подкупа голосов избирателей на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш.

В мероприятии приняли участие Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, Генеральный секретарь АДС Нурипа Муканова, члены АДС, представляющие государственные органы, бизнес-ассоциации, гражданский сектор, научные и образовательные учреждения, а также партнеры по развитию и приглашенные лица.

С докладом об актуальных вопросах реализации антикоррупционного законодательства в государственных органах и органах местного самоуправления выступил Генеральный прокурор Курманкул Зулушев, министр финансов Алмаз Бакетаев рассказал о порядке выплаты денежного вознаграждения лицу, сообщившему о коррупционных правонарушениях, а исполнительный директор бизнес-ассоциации "ЖИА" Фархад Пакыров отметил роль бизнес-ассоциаций в борьбе с коррупцией.

Также на заседании состоялось активное обсуждение презентованной Концепции антикоррупционной стратегии, в ходе которого члены АДС высказывали свои предложения, замечания, видения по представленному документу и в целом по государственной антикоррупционной политике.

В тоже время Президент Садыр Жапаров ответил на озвученные вопросы, выразил свое мнение по предложениям членов АДС и высказался по последними событиям, связанными с избирательными кампаниями некоторых кандидатов в депутаты парламента.

По итогам заседания члены АДС приняли резолюцию, согласно которой создается рабочая группа по разработке проекта стратегии антикоррупционной политики на 2021–2024 годы.


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URL: https://www.vb.kg/409411
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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