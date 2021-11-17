Расследуется дело в отношении сотрудников СБНОН УВД Джалал-Абадской области

ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.143 ч.1 УК КР (Причинение какому-либо лицу физических или психических страданий с целью получить от него или от другого лица сведения или признания) расследуется материалы в отношении сотрудников СБНОН УВД Джалал-Абадской области.

Установлен факт применения пыток со стороны сотрудников СБНОН УВД Джалал-Абадской области в отношении гражданина КР "А.Н.".

Так, 12 ноября 2021 года начальнику отделения СБНОН УВД Джалал-Абадской области "М.Ж.", оперуполномоченному М.Б., старшему оперуполномоченному УБНОН по Джалал-Абадской области СБНОН МВД К.М., старшему оперуполномоченному УБНОН по Джалал-Абадской области СБНОН МВД КР З.А. вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.143 ч.2 п.3 и ст.320 ч.2 УК КР.

Вследствие чего, в отношении данных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в учреждении №25 ГСИН.

В настоящее время по данному досудебному производству проводятся соответствующие следственные мероприятия