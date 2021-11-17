Городские экологи встретились с представителями партий, идущими на выборы в Жогорку Кенеш. Специалисты провели информационную кампанию "Экологическая безопасность - дело сильных политиков!" в рамках которой отметили основные экологические вызовы и болевые точки для населенных пунктов нашей страны. В результате, 13 из 21 партий подписали Меморандум о сотрудничестве со специалистами из экологических организаций "Зеленого Альянса Кыргызстана".

Экоактивисты выразили готовность к сотрудничеству с партиями в продвижении своей профильной экспертизы: улучшение качества воздуха, сохранение и развитие зеленых территорий, энергоэффективность домов, резервация ледников, рекультивация свалок и многое другое. Экологическая безопасность является основой развития экономики и человеческого капитала, включающее здоровье человека. Экологическая безопасность - это контроль негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, и предполагает комплексную работу во всех смежных сферах и должна учитываться в программах развития и разработки национальной политики.

Мария Колесникова, председатель ОО "МувГрин", рассказала о том, что смог - это не только проблема Бишкека, которую нужно решить властям. Показатели загрязнения воздуха в гг. Ош и Джалал-Абад превышают показатели столицы в отдельные дни. В остальных городах и населенных пунктах нет датчиков. Однако источники, как печное отопление, котельные, неисправные двигатели авто, бани и сауны, сжигание мусора и листьев существенно загрязняют воздух по всему Кыргызстану. Властям Кыргызстана необходимо принять срочные меры для улучшения качества воздуха в сотрудничестве с профильными специалистами. В связи с критическими показателями загрязнения воздуха властям необходимо признать проблему и вести коммуникацию с горожанами о мерах защиты здоровья при разных уровнях загрязнения: красный, оранжевый, желтый.

Согласно докладу Дмитрия Ветошкина, исполнительного директора ОФ "Инициатива Арча", зеленые насаждения являются важнейшим фактором в обеспечении экологической безопасности в населенных пунктах страны: формирование благоприятного микроклимата, защита от летнего перегрева, снижение уровня загрязнения воздуха. Для формирования благоприятного микроклимата, необходимо обеспечить непрерывную систему озелененных территорий. При развитии инфраструктуры населенных пунктов, озеленение является важным фактором благоустройства. Специалисты из ОФ "Инициатива Арча" разработали законопроект с обозначением норм озеленения в населенных пунктах Кыргызстана. Законопроект представлен партиям и экологи надеются, что новый созыв доведет данных законопроект до утверждения.

Также в своем докладе Дмитрий отметил важность сохранения и развития Ботанического Сада с крупнейшей в Центральной Азии коллекцией растений, который важно развивать как научное, образовательное и просветительское учреждение. Его территория остро нуждается в финансировании из Республиканского бюджета, для восстановления его инфраструктуры, ирригационной сети и самое главное на обслуживание его территории. Базовая инфраструктура позволит привлекать на ее территорию инвесторов и международные климатические программы и проекты.

По словам эксперта "Юнисон Групп" Нурзат Абдырасуловой, зависимость от уровня воды в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает порядка 40% электроэнергии в стране, износ более 50 процента энергетического оборудования, а также финансовый кризис в энергосекторе является триггером для развития энергоэффективности зданий в Кыргызстане. До 70 процента обогрева зданий уходит в воздух из-за слабой теплоизоляции, что негативно воздействует на экологию. А также необходимо использование ВИЭ: микро ГЭС, солнечной энергии, энергии ветра, биомассы. В Кыргызстане использование ВИЭ составляет менее 1 процент от возможного потенциала.

Фотожурналист Влад Ушаков, один из авторов карты экоцидов в Кыргызстане ecomap.kg, а также инициативы #МэрБишкекаПотуши, рассказал как быстро ухудшается состояние экосистем в Кыргызстане и наглядно показал кейсы и масштаб экологических проблем. По словам Ушакова в Кыргызстане нет ни одного полигона. Свалки занимают гектары земли, загрязняя почву и водные ресурсы. Помимо свалок, в стране остро стоят вопросы загрязнения окружающей среды заводами и фабриками, переворачивающимися фурами с горючим, браконьерства и обезлесения и деградации пастбищ. Все это должно быть восстановлено не на бумагах, а по соответствующим показателям.

Список партий ознакомленных с экологической обстановкой в стране и подписавших Меморандум о сотрудничестве с экологами: 1. "Ата-Мекен", 2."Бутун Кыргызстан", 3."Альянс", 4."Легалайз", 5."Ыйман Нуру", 6."Багыт",7. "Мекенчил Эл", 8."Партия Зеленых Кыргызстана", 9."Жашасын Кыргызстан", 10."Патриотическая партия Единения Кыргызстана", 11."Улуттар Биримдиги", 12. "Ордо", 13. "Ынтымак".

Организаторы встречи - ОО "МувГрин", ОФ "Инициатива "АрчА" из сообщества "Урбан хаб". В партнерстве с объединением экологических организаций "Зелёный Альянс Кыргызстана"и и с инициативами "Экостан" и #МэрБишкекаПотуши.