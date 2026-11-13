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Всадники из Кыргызстана поборются за Кубок мира по конкуру в Астане

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан получил официальное приглашение на участие в финале Евразийской лиги Кубка мира по конкуру FEI Jumping World Cup Eurasian League Final CSI-W Astana 2026, который состоится в столице Казахстана.

Международный турнир примет крытый манеж конноспортивного комплекса "Аргымак". На старт выйдут 40 лучших всадников по итогам рейтинга Евразийской лиги Международной федерации конного спорта (FEI). Всего квота соревнований рассчитана на 60 участников: Казахстан на правах принимающей стороны сможет заявить до 10 спортсменов, а дополнительные приглашения иностранным атлетам вправе выдать Евразийская ассоциация конного спорта (EEA).

Помимо Кыргызстана, приглашения на финал направлены национальным федерациям ещё 10 стран. Как отмечают организаторы, предстоящие старты позволят спортсменам проверить свои силы на высоком международном уровне, обменяться опытом и дадут дополнительный импульс развитию конного спорта в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/463062
Теги:
конный спорт, Кыргызстан
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