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Мэр Москвы призвал заменить мигрантов на стройках людьми "другого качества"

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- Алина Мамаева
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По словам мэра, при осуществлении программы реновации нужно привлекать россиян из ближайших регионов и повышать им заработную плату. Об этом сообщает РБК.

Мигрантов на стройках по программе реновации в Москве должно быть меньше, а зарплата у работающих должна быть больше. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в ходе разговора с гендиректором фирмы "Крост" Алексеем Добашиным при сдаче нового жилого дома в Басманном районе столицы.

"Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - призвал Собянин.


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URL: https://www.vb.kg/409493
Теги:
трудовая миграция, Москва, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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