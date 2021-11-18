Мэр Москвы призвал заменить мигрантов на стройках людьми "другого качества"

По словам мэра, при осуществлении программы реновации нужно привлекать россиян из ближайших регионов и повышать им заработную плату. Об этом сообщает РБК.

Мигрантов на стройках по программе реновации в Москве должно быть меньше, а зарплата у работающих должна быть больше. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в ходе разговора с гендиректором фирмы "Крост" Алексеем Добашиным при сдаче нового жилого дома в Басманном районе столицы.

"Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - призвал Собянин.