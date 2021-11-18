Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 96.72 - 98.05

В Ысык-Атинском районе проходят рейды "Забота"

279  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками ИДН ОВД Ыссык-Атинского района проводятся рейдовые мероприятия под названием "Забота". Их цель профилактика преступлений среди несовершеннолетних и самими несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудники милиции посещают лекции, проходящие в образовательных учреждениях, чтобы выявить подростков отсутствующих на занятиях без каких-либо уважительных причин, а также рынки, заброшенные здания, игровые клубы и другие общественные места.

Только за один день в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками ИДН ОВД Ыссык-Атинского района были проверены рынки, проведены лекции в более 20 школах, проверены малообеспеченные семьи. Пять несовершеннолетних детей переданы в руки социальных работников, так как они не были обеспечены родителями всем необходимым.

В ночное время сотрудниками милиции также выявлены десятки подростков без сопровождения взрослых. Большая их часть находилась в игровых клубах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409512
Теги:
дети, несовершеннолетние, рейд, Ысык-Атинский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  