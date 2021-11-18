В Ысык-Атинском районе проходят рейды "Забота"

Сотрудниками ИДН ОВД Ыссык-Атинского района проводятся рейдовые мероприятия под названием "Забота". Их цель профилактика преступлений среди несовершеннолетних и самими несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудники милиции посещают лекции, проходящие в образовательных учреждениях, чтобы выявить подростков отсутствующих на занятиях без каких-либо уважительных причин, а также рынки, заброшенные здания, игровые клубы и другие общественные места.

Только за один день в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками ИДН ОВД Ыссык-Атинского района были проверены рынки, проведены лекции в более 20 школах, проверены малообеспеченные семьи. Пять несовершеннолетних детей переданы в руки социальных работников, так как они не были обеспечены родителями всем необходимым.

В ночное время сотрудниками милиции также выявлены десятки подростков без сопровождения взрослых. Большая их часть находилась в игровых клубах.