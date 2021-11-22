"Бутун Кыргызстан". Артисты, чекисты, экс-эксперт администрации президента

На нынешней парламентской гонке в Кыргызстане баллотируется еще одна оппозиционная партия – "Бутун Кыргызстан". Ее бессменным лидером является Адахан Мадумаров. И это очередная попытка политобъединения попасть в парламент страны.

Как и конкуренты, партия обновила свой список, добавив в него политиков-"старогвардейцев". Вот только поможет ли это "Бутун Кыргызстан" попасть в парламент, спрогнозировать сложно. Тем более, что рейтинг среди электората у партии далек от идеального.

В зарегистрированном ЦИК списке "Бутун Кыргызстан" в первой тройке: сам Адахан Мадумаров, коммунист Исхак Масалиев и экс-омбудсмен КР Токон Мамытов.

Среди них серьезной критикой власти всегда отличался лишь Исхак Масалиев. Мадумаров периодически менял свою позицию. Тем не менее, партия позиционирует себя оппозиционной.

Четвертой в списке "Бутун Кыргызстан" значится Орозайым Нарматова. Та самая экс-сторонница действующей власти. Нарматова - основательница объединения "Жаштар коому" ("Общество молодых"), активистка. Была в рядах партии "Мекенчил" с 2014 по 2018 года. Причем не просто сторонницей Садыра Жапарова, а сопредседательницей партии "Мекенчил". Уйдя из "Мекенчил" Нарматова стала поддерживать Адахана Мадумарова, лидера "Бутун Кыргызстан", оппозиционно настроенного правлению Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. Именно ее в сентябре этого года задержали в аэропорту города Ош, а затем отпустили после общественного резонанса. В ЖК, однозначно, при попадании, будет выступать с резкой критикой власти.

Темирлан Сманбеков. Хорошо известен в кругу артистов и людей культуры. В настоящее время занимает пост директора Кыргызского национального академического театра им. Т.Абдумомунова. Заслуженный артист культуры КР.

Эмиль Жайчиев. Сопредседатель общественного объединения "Движение трудовых мигрантов России". Выступал за вступление КР в ЕАЭС.

Кожокулова Гуля. Экс-прокурор Ленинского района Бишкека, адвокат. В 2010 году прекратила своим постановлением от 2 марта 2010 года административный материал в отношении Токтонасырова Ондуруша – известного активиста, участника различных митингов.

В рядах "Бутун Кыргызстан" чекист Эрбаев Алишер - военнослужащий ГКНБ.

Среди кандидатов и депутат-"перебежчик" Эмиль Токтошев. В прошлом он был в рядах "Ата Мекен", затем пытал силы в партии "Ынтымак". Теперь - в "Бутун Кыргызстан".

Экс-полпред правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев. Его обвиняли в интригах против китайских инвесторов, противопоставлению "Кыргызнефтегаз" ОсОО "Ламповый завод Майлуу-Суу". Прямых доказательств этому не было, но позже его сняли с должности губернатора региона.

Аккулу Бердиев. Депутат ЖК. Запомнился свой негативной позицией против китайских недропользователей. Предлагал в ЖК кабмину предусмотреть выдачу трудовых патентов для иностранцев сразу при прохождении таможни.

Алымжан Козубаев. Начальник Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР. С 2017 - на пенсии. Входил в список партии "Ата Мекен" под 67 на прошлых выборах в ЖК. Позже занимал должность директора госучреждения "Унаа" при ГРС. На заседании рабочей группы Совета безопасности по контролю за реализацией государственной стратегии антикоррупционной политики было рекомендовано освободить от занимаемой должности Алымжана Козубаева. Причина - более половины мероприятий, заложенных в Плане пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в "Унаа", не были выполнены.

Богданова Юлия. В списке "Бутун Кыргызстан" значится, как безработная. Известный адвокат. Выступала одной из защитников-юристов Дуйшенбека Зилалиева – экс-главы Госгеологии по делу о "Незаконном обогащении".

Более занимательна в этом плане кандидатура Эркина Суйунбаева. С 1997 года по 2019 год он проработал в Госкомитете нацбезопасности. Начинал с оперативника до заместителя начальника подразделения управления ГКНБ КР почти по всем регионам КР. В настоящее время на пенсии.

Еще один экс-"силовик" и экс-судья в списке "Бутун Кыргызстан", указанный, как безработный - Жоробеков Токтосун. Работал заместителем военного прокурора Ошской области, а затем с 2005 года по 2021-ый - судьей Джалал-Абадского городского суда, Ошского городского суда. После - председатель Кара-Кульджинского районного суда Ошской области, судья Сузакского районного суда Джалал-Абадской области, судья Джалал-Абадского областного суда.

Сагынбек Кудаяров. Тоже значится как безработный. К слову, именно из-за него ЦИК зарегистрировала нарушения "Бутун Кыргызстан", а самого Кудаярова оштрафовала на 7,5 тыс. сомов. Дело в том, что именно этот кандидат подарил ковер с изображением покойного религиозного деятеля Чубака Джалилова лидеру партии Адахану Мадумарову на мероприятии партии "Бутун Кыргызстан" в городе Исфана Баткенской области.

Подарок был вручен в прямом эфире телеканала "Мекендеш ТВ". На фотографии можно было увидеть надпись "нечист тот, кто берет и тот, кто дает". Хотя законом запрещается использовать на выборах религиозную тематику, а сам покойный Чубак ажы Жалилов неоднократно призывал кыргызстанцев не продавать голоса на выборах.

Клим Омельченко. Юрист госпредприятия ЦЭВ "Тундук" при Государственном комитете информационных технологий и связи (ГКИТС) КР. С мая по сентябрь 2021 года - эксперт в администрации президента КР Садыра Жапарова. Последнее очень неожиданно, так как "Бутун Кыргызстан" всячески позиционирует себя, как оппозиционная к власти партия и всячески критикует любые реформы.

К слову, рейтинг партии и позиции Адахана Мадумарова не столь велик. Идет это еще со времен правления Курманбека Бакиева. До сих пор в СМИ периодически фигурирует протокол, по которому 275 метров земли в Баткене якобы были признаны таджикскими, а потом арендованы на 49 лет за подписью тогдашнего главы Совбеза Адахана Мадумарова. Сам политик, конечно, заявляет, что в документе нет ни одного слова о продаже земли или о признании права собственности на спорный участок с таджикской стороной.

Всплыл документ и на последней пресс-конференции Садыра Жапарова. Однако крайними оказались, как всегда, представители СМИ, озвучившие заявление президента и показавшие документ. Представитель "Бутун Кыргызстан" потребовал ЦИК принять в отношении их меры, заявив:

"Мы полагаем, что с 2009 по 2021 год сотрудники различных компетентных органов не раз проверяли документы, и никто из них не заявлял о преступности действий Мадумарова при подписании документа, - отмечает в жалобе партии.

Понятно, что оспорить слова главы КР в "Бутун Кыргызстан", видимо, остереглись. А вот обвинить СМИ в дезинформации читателей и даже срыве избирательной кампании,- это другое.