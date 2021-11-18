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Бахрейн готов сотрудничать с Кыргызстаном во многих сферах

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров встретился с президентом компании Riyada Group шейхой Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава Кабмина принял делегацию Королевства Бахрейн во главе с президентом компании Riyada Group ("Рияда Групп") шейхой Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа.

В ходе переговоров Акылбек Жапаров отметил, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества с Королевством Бахрейн. Он подчеркнул, что создание благоприятных условий для иностранных инвесторов является одной из приоритетных задач кабинета министров и призвал к инвестированию в отечественную экономику.

Шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа рассказала о готовности Бахрейна к налаживанию и развитию сотрудничества в таких сферах, как фармацевтика, финансы, применении блокчейн-технологий. Глава Riyada Group отметила, что компания предлагает продвижение системы контроля лекарственных средств, что позволит наладить контроль за оборотом и обращением фармацевтических препаратов на территории республики. Введение данной системы позволит обеспечить в нашей стране прозрачность оборота на рынке и полностью предотвратить проникновение поддельных лекарств.

Стороны обсудили также вопросы развития сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической сферах, сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении и туризме.


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URL: https://www.vb.kg/409532
Теги:
Акылбек Жапаров, Бахрейн, сотрудничество, Кабинет министров
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