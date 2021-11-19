Милиционеры Каракола предотвратили крупный пожар

Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. По ее данным в рамках профилактического мероприятия "Правопорядок" участковый уполномоченный милиции ОВД города Каракола Айбек Токушев и инспектор туристической милиции УВД Иссык-Кульской области Улан Бекешев, в ночь с 18 на 19 ноября несли службу возле центрального рынка.

При патрулировании участка, примерно в 02.00 часов ночи, они заметили яркое пламя, который шел из-под крыши детского учреждения "Келечек Академиясы".

"Не теряя ни минуты, милиционеры сообщили о случившемся пожарным и в дежурную часть отдела милиции. Затем они перелезли через забор учреждения, и подручными средствами стали тушить пожар и расчищать пути подъезда для пожарной бригады. Своевременно приехавшие на вызов спасатели УМЧС по Иссык-Кульской области быстро ликвидировали очаг возгорания. Убедившись, что граждане в безопасности, милиционеры вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Благодаря бдительности и слаженности действий стражей правопорядка удалось предотвратить крупный пожар и избежать человеческих жертв", - говорится в сообщении.