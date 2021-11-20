Подписан Меморандум о сотрудничестве между учреждениями халал-индустрии

Вчера, 19 ноября 2021 года, в Бишкеке в рамках делового форума "Кыргызстан-Татарстан" с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики Азиза Аалиева, министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева, а также крупных деловых кругов Кыргызской Республики и Республики Татарстан (Российская Федерация), состоялось подписание 3 соглашений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики КР.

По ее данным, подписаны документы по трем направлениям:

- Договор о сотрудничестве между ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" и ПАО "КамАЗ";

- Меморандум о сотрудничестве между Государственным учреждением "Центр по развитию халал-индустрии" при Министерстве экономики и коммерции и частным учреждением контроля качества продукции "Комитет по стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман Татарстана;

- Меморандум о взаимопонимании между Российским университетом кооперации и ОсОО "Болашак".