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Подписан Меморандум о сотрудничестве между учреждениями халал-индустрии

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера, 19 ноября 2021 года, в Бишкеке в рамках делового форума "Кыргызстан-Татарстан" с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики Азиза Аалиева, министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева, а также крупных деловых кругов Кыргызской Республики и Республики Татарстан (Российская Федерация), состоялось подписание 3 соглашений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики КР.

По ее данным, подписаны документы по трем направлениям:

- Договор о сотрудничестве между ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" и ПАО "КамАЗ";

- Меморандум о сотрудничестве между Государственным учреждением "Центр по развитию халал-индустрии" при Министерстве экономики и коммерции и частным учреждением контроля качества продукции "Комитет по стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман Татарстана;

- Меморандум о взаимопонимании между Российским университетом кооперации и ОсОО "Болашак".


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URL: https://www.vb.kg/409593
Теги:
форум, сотрудничество, Кыргызстан
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