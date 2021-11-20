Жапаров призвал прокуроров быть образцом качественного расследования дел

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников прокуратуры, призвал сотрудников надзорного органа быть образцом качественного расследования дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что каждый человек, обратившийся в органы прокуратуры с заявлением о каком бы то ни было преступлении, должен почувствовать реальную защиту и восстановление его нарушенных прав со стороны государства, а также что следствие проводится принципиально и объективно. При этом каждый преступник неотвратимо должен понести наказание.

Садыр Жапаров подчеркнул, что развитое государство - это развитое общество. Обеспечение верховенства закона во всех сферах жизни государства способствует устойчивому и всестороннему развитию. Поэтому прокуроры как сотрудники правоохранительных органов должны следить за единообразием и четкостью реализации текущей политики государства на пути развития, принимать принципиальные меры против нарушителей закона.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что среди сотрудников органов прокуратуры все еще есть недобросовестные работники, в отношении которых ранее были приняты соответствующие меры. Некоторые из них были задержаны, а другие уволены.

Президент Садыр Жапаров отметил, что от подобных сотрудников необходимо избавляться, так, как только таким образом возможно повысить уровень доверия населения страны.