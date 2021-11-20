Жапаров: прокуроры теперь снова могут расследовать тяжкие преступления

"Одной из особенностей конституционной реформы стало наделение генерального прокурора правом законодательной инициативы", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников прокуратуры.

По его словам, в рамках проводившейся ранее судебно-правовой реформы был принят целый ряд уголовных законов, чем нанесена серия разрушительных ударов по правоохранительной системе.

Глава государства напомнил, что у следователей прокуратуры отобрали установленное ещё во времена Советского Союза право расследовать наиболее тяжкие и трудные для раскрытия преступления.

"Я считаю, что это решение было непростительно поспешным. Потому что именно прокурорские работники всегда демонстрировали образцы качественного следствия по таким делам. Вот почему, в соответствии с требованиями новой Конституции от 2021 года, органы прокуратуры теперь снова смогут расследовать указанные преступления. Ещё одной особенностью конституционной реформы стало наделение генерального прокурора правом законодательной инициативы", - сказал он.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что эта норма Конституции, а также принятие Конституционного закона о Прокуратуре и новых кодексов, вошли в число наиболее успешных в ряду недавно утверждённых документов.