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"По новому УПК расследование должно быть закончено в срок"

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- Бакыт Басарбек
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"Из уголовно-процессуального кодекса исключена норма, намеренно затягивавшая расследование в угоду интересам одной стороны, и вместо этого установлены конкретные сроки", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как подчеркнул Глава государства, отныне по каждому заявлению или сообщению о преступлении в течение 10 суток будет возбуждаться уголовное дело или в нём отказывается.

"В случае возбуждения уголовного дела расследование должно быть закончено в течение одного или двух месяцев - исходя из тяжести совершённого, - и дело направляется на рассмотрение суда. Строгое соблюдение этой нормы должно быть высшей обязанностью прокуроров и следователей.

Генеральная прокуратура обязана разработать и ввести в действие необходимые мероприятия с тем, чтобы расследования не затягивались, а завершались в установленные сроки. А судебная система, правоохранительные и фискальные органы обязаны энергично работать, всемерно поддерживая проводимую в стране правовую политику. Если же кто-то будет вставлять палки в колёса и саботировать данную работу, то предупреждаю: к таким будут приниматься беспощадные меры!

Поскольку не следует забывать, что качественно и в срок завершить досудебное производство означает защитить права граждан.

Чтобы не допускать необоснованного затягивания расследования уголовных дел, Государственная судебно-экспертная служба обязана выносить заключения в течение одного месяца после назначения экспертизы судом или следователем", - сказал Президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что созданы условия для работы экспертов: увеличена штатная численность, повышена зарплата сотрудников, также их обеспечили административными помещениями.

"Если уголовные дела станут расследоваться качественно и в срок, а на судебных заседаниях рассматриваться открыто и равноправно для всех участников, это создаст предпосылки для принятия судами законных решений", - подчеркнул Президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/409609
Теги:
прокуратура, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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