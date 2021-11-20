Пограничники пресекли незаконный провоз пылесосов и утюгов

Пограничники Айдаркенского пограничного отряда совместно с сотрудниками МВД КР пресекли незаконный провоз контрабандного груза через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В ходе несения службы в селе Бак Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд и сотрудники МВД КР задержали автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики А.Б., 1996 г.р.

Водитель пытался провезти из Кыргызстана в Узбекистан бытовую технику – 14 коробок пылесосов и утюгов.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составила 300 000 сомов.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении погранслужбы.