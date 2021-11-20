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Садыр Жапаров: Отменена норма о сделке со следствием

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- Бакыт Басарбек
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"Приняты меры, направленные на регулирование и совершенствование правовых механизмов для защиты интересов государства и граждан", - заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что из кодексов, которые вступят в силу 1 декабря текущего года, удалена норма о сотрудничестве со следствием.

Президент подчеркнул, что эта норма отменена, т.к. права человека считаются первостепенными.

"Как вы сами видели, если один из подозреваемых соглашается сотрудничать и предоставляет информацию о преступлении, то происходит привлечение к ответственности без определения виновности или отсутствия таковой.

Вы хорошо знаете, кто подготовил и принял сегодняшние кодексы, которые действуют с 1 января 2019 года.

Это кодексы, которые противоречат современности и интересам народа. По сути, действующие кодексы очень удобны для прокуроров, следователей и властей.

Представьте, например, что расследуется дело в отношении трех человек, совершивших одно преступление. А с сегодняшними кодексами любой может быть арестован, якобы, он хочет сотрудничать со следствием.

Я хочу сказать, что это удобно для властей, потому как в соответствии с действующим кодексом можно посадить своих политических оппонентов или тех, кто не нравится. Правильно ли это?

Мы сами прошли через это. Теперь мы все устранили и ввели нормы, которые будут работать в интересах людей. Потому как нет ничего вечного. По воле Бога, мое правление тоже закончится. И ваши сроки прокуроров закончатся, вы выйдете на пенсию, времена изменятся. Поэтому нельзя жить одним днем или преследовать личные интересы, мы должны свершить для государства и общества полезные дела, которые останутся на белых страницах истории", - подчеркнул Президент Садыр Жапаров, обращаясь к участвующим на мероприятии работникам органов прокуратуры страны.


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URL: https://www.vb.kg/409612
Теги:
прокуратура, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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