Путин Мирзиееву: Уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете

Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым еще раз поздравил его с победой на президентских выборах и высоко оценил заслуги Мирзиёева на посту главы государства.

Перед началом встречи лидеры двух стран пожали друг другу руки и обнялись. "Хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах, мы с вами уже много раз говорили, при первых ваших шагах в качестве президента, что работа предстоит большая и очень сложная, но у вас все получается", - сказал Путин.

"Уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете, результат есть, люди это видят, чувствуют," - продолжил президент РФ. По его словам, результат президентских выборов в Узбекистане говорит о том, что люди доверяют Мирзиёеву. "Я искренне вас с этим поздравляю и хочу пожелать вам успехов в следующем периоде вашего президентства", - заключил Путин.

Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Россией и Узбекистаном будет способствовать росту возможностей и благосостояния граждан.

В конце октября в Узбекистане прошли выборы президента страны. На этот пост претендовали пять кандидатов, включая Мирзиёева. По итогам выборов Мирзиёев был переизбран на новый пятилетний срок, получив более 80% голосов избирателей. Впервые Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах 2016 года, прошедших после смерти бывшего главы государства Ислама Каримова (возглавлял страну с 1989 года).

Источник: ТАСС