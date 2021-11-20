В КР приняли госпрограмму по поддержке женщин в бизнесе

В Кыргызстане отпраздновали Всемирный день женского предпринимательства (Women"s Entrepreneurship Day). В седьмой раз женское объединение "Курак" провело по случаю глобальной даты праздничные мероприятия, мастер-классы и большую конференцию, на которой в этом году говорили о вкладе женщин в развитие экономики за 30 лет независимости страны.

WED-2021 стартовал с южного региона республики 12 ноября. В Дароот-Коргон, Гулчо и Оше прошли мастер-классы для сельских предпринимательниц и показ коллекции от Дома моды DILBAR. А в Бишкеке 19 ноября состоялась конференция "Созидающие и смелые: 30-летний путь женщин Кыргызстана к успеху" с участием женщин-лидеров со всего Кыргызстана, представителей бизнес-структур, госорганов и международных партнеров.

Посол Всемирного дня женского предпринимательства в Кыргызстане, соучредитель "Женского форума "Курак" Айнура Сагынбаева рассказала, что для кыргызстанских предпринимательниц WED-2021 стал историческим событием – накануне праздничной даты была подписана госпрограмма по поддержке и развитию женского предпринимательства в КР.

"Эта программа позволит поднять уровень образования, медицины, создать в Кыргызстане дополнительные рабочие места и сократить женскую миграцию", - сказала Айнура Сагынбаева.

Она поблагодарила ведущих международных партнеров за поддержку в проведении WED-2021.

Как отметила заместитель постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане Моника Рижал, вклад женщин в экономику нельзя недооценивать. Программа развития ООН при поддержке МИД Финляндии выделила более 300 тыс. долларов на реализацию программы для развития женского предпринимательства, в том числе и через ментерство и предоставление грантов.

ПРООН также предоставляет представительницам бизнес-сектора инновационное и инклюзивное финансирование, грантовую помощь, поддерживает диалоговые платформы, как, к примеру, проведение Дня женского предпринимательства в Кыргызстане.

"Тема сегодняшнего праздника "Смелые и креативные" прекрасно описывает кыргызстанских женщин: они яркие, откровенные, смелые и очень предприимчивые. Но есть еще много факторов, которые ограничивают или препятствуют полной реализации женского потенциала здесь: неравные экономические возможности, непропорциональная ответственность женщин за ведение домашнего хозяйства и семьи, гендерные нормы и стереотипы в обществе. Все это ставит женщин в невыгодное положение по сравнению с мужчинами. Вот почему расширение экономических прав и возможностей женщин требует особого внимания, поощрения и поддержки", - сказала Моника Рижал.

Один из главных партнеров WED-2021 – Европейский банк реконструкции и развития – с 2020 года совместно с женским объединением "Курак" реализует менторскую программу "Женщина в бизнесе". Региональный директор ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Айтен Рустамова рассказывает, что в рамках стратегии гендерного равноправия, принятой шесть лет назад, Европейский банк проводит большую работу по созданию благоприятных условий для развития женского предпринимательства.

"В 2017 году в Кыргызстане началась работа по проведению исследования состояния женского предпринимательства, и банк поддержал работу над созданием государственной программы. Мы будем рады видеть качественное улучшение женского предпринимательства в республике", - добавила Айтен Рустамова.

Поздравить кыргызстанских предпринимательниц с праздником на площадке WED пришла заместитель спикера Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

"Это событие имеет важное значение не только для развития женского предпринимательства, но и для достижения гендерного равенства в Центральной Азии. Для миллиона женщин предпринимательство является одним из ключевых путей участия в экономике, повышения уровня жизни для себя и своих семей, достижения финансовой независимости", - сказала Аида Касымалиева.

ЦИФРЫ В Кыргызстане на начало 2021 года численность женщин в республике составила 3,3 млн человек, что составляет 50,4 процента от общей численности населения. Занятость женщин по видам экономической деятельности достигает 38,4 процента. Большинство работает в секторах социального предпринимательства, в отраслях легкой промышленности, beauty-индустрии, торговли, туризма, общественного питания. Доля женщин в таких видах экономической деятельности, как операции с недвижимым имуществом составляет 93 процента, здравоохранение и социальное обслуживание – 84 процента, образование – 80 процентов, гостинично-ресторанный бизнес – 60 процентов.

По словам министра экономики и коммерции Кыргызстана Данияра Амангельдиева, развитие женского предпринимательства сегодня является одним из важных условий для роста экономики.

"Активное участие женщин напрямую способствует экономическому росту и процветанию. Так, по данным Нацстаткома, в 2021 году число женщин-предпринимателей выросло на 6 тысяч. Большинство социально-ориентированного бизнеса и проектов в сфере образования реализуют именно женщины. Многие предпринимательницы работают в сельской местности, и женское предпринимательство можно продвигать через призму "зеленой экономики". Отдельно следует отметить креативную экономику. Эта отрасль имеет серьезный потенциал для более активного участия в ней женщин", - подчеркнул глава Министерства экономики и коммерции.

Он добавил, что в рамках принятой госпрограммы при поддержке партнеров Европейского банка реконструкции и развития в КР на ближайшие 5 лет запланировано выделение средств на кредитование компаний, которыми управляют женщины, проведение тренингов и консультаций для развития женского бизнеса.

Основатель бренда Lucky Soсks, член "Женского форума "Курак" Кундуз Асаналиева в 2019 году открыла бизнес по производству носков. Сегодня качественную отечественную продукцию можно найти в крупных торговых сетях.

"Изначально фабрика работала в Бишкеке. Но я заметила такую тенденцию, что в большинстве своем бизнес открывается в крупных городах. Экономические показатели страны падают, потому что у нас слабые регионы. Поэтому, будучи социально ответственной компанией, мы приняли решение уйти в область. Сегодня наша фабрика работает в селе Люксембург. Таким образом мы обеспечиваем работой местное население и делаем свой вклад в развитие страны", - объясняет Кундуз.

Шестой год в Бишкеке работает инклюзивная мастерская, где трудятся 15 девушек с инвалидностью из малообеспеченных семей. Мастерицы шьют экосумки на заказ.

"Одна из нашей целей – дать женщинам с инвалидностью финансовую независимость. Совмещать работу и творчество для нас – это возможность быть счастливыми", - говорит председатель правозащитной организации девушек с ограниченными возможностями здоровья "Назик кыз", член женского объединения "Курак" Укей Мураталиева.

Всемирный день женского предпринимательства проводится под эгидой ООН с 2014 года. Миссия глобальной инициативы, к которой присоединились 144 страны, - поддержать и расширить права и возможности предпринимательниц во всем мире.

В Кыргызстане событие в седьмой раз организует "Женский форум "Курак". Инициативу поддерживают ведущие международные организации: Программа развития ООН (ПРООН), Программа по развитию предпринимательства и инноваций PEAK Kyrgyzstan, финансируемая правительством Великобритании, Accelerate Prosperity, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Правительство Швейцарии, Агентство США по международному развитию (USAID) и другие.