ЦИК оштрафовал члена партии "Азаттык" за использование детей в агитации

Центральная избирательная комиссия сегодня рассмотрела нарушение политической партии "Азаттык" по использованию несовершеннолетних лиц к агитационной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По итогам рассмотрения ЦИК, политическая партии "Азаттык" получила устное предупреждение, а кандидат из списка политической партии Райымжанов, допустивший указанное нарушение - привлечен к штрафу по 44 статье Кодекса о нарушениях в размере 7500 сом.

Напомним, ранее в ЦИК поступила информация о том, что 14 ноября в агитационном мероприятии политической партии "Азаттык" в Доме культуры города Таш-Кумыр участвовали учащиеся средних школ города Таш-Кумыр.

Правоохранительными органами представлена информация об участии на указанном мероприятии несовершеннолетних лиц, приложены фотографии, на которых учащиеся запечатлены в головных уборах и флагами с символикой указанной политической партии.