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ЦИК оштрафовал члена партии "Азаттык" за использование детей в агитации

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- Бакыт Басарбек
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Центральная избирательная комиссия сегодня рассмотрела нарушение политической партии "Азаттык" по использованию несовершеннолетних лиц к агитационной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По итогам рассмотрения ЦИК, политическая партии "Азаттык" получила устное предупреждение, а кандидат из списка политической партии Райымжанов, допустивший указанное нарушение - привлечен к штрафу по 44 статье Кодекса о нарушениях в размере 7500 сом.

Напомним, ранее в ЦИК поступила информация о том, что 14 ноября в агитационном мероприятии политической партии "Азаттык" в Доме культуры города Таш-Кумыр участвовали учащиеся средних школ города Таш-Кумыр.

Правоохранительными органами представлена информация об участии на указанном мероприятии несовершеннолетних лиц, приложены фотографии, на которых учащиеся запечатлены в головных уборах и флагами с символикой указанной политической партии.


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URL: https://www.vb.kg/409620
Теги:
дети, нарушения, штраф, Кыргызстан, ЦИК
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