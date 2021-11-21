"Другого качества люди". За что Собянин так невзлюбил мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил СМИ, что власти столицы готовят план, который предусматривает полный отказ от использования труда мигрантов на стройках города.

"Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации", - пояснил градоначальник.

Собянин призвал столичных работодателей из строительных компаний больше привлекать на работу россиян на работу.

"Число мигрантов на стройках домов для программы реновации в столице должно быть сокращено. Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день.

Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы… Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства", - сказал мэр Москвы.

По какой причине Собянин так невзлюбил мигрантов, в том числе, и из Кыргызстана, который является членом ЕАЭС, пока не понятно. Не исключено, что российский градоначальник пытается набрать себе очки среди москвичей, большинство которых, стоит это признать, недружелюбно относятся к приезжим.

В тоже время стоит напомнить российскому градоначальнику, который, возможно, не в курсе, что в рамках ЕАЭС закреплено условие для свободного передвижения трудовых ресурсов в интеграционном объединении. По крайней мере, первоначально нашу страну при вхождении в данный союз привлек именно данный пункт.