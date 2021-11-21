Айбек МАТКЕРИМОВ: Я, как и вы, вырос в стране где есть несправедливость

28 ноября - день, когда будет вынесен приговор политикам, которые пытаются подкупом пробиться во власть. Об этом лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов заявил в Узгене.

Он отметил, что надежда народа на светлое будущее украдена некоторыми политиками.

"30 лет назад Кыргызстан получил независимость. Мы были рады, что стали суверенной страной. Но нашу надежду и радость все эти годы омрачал регресс, а не прогресс страны. Люди, в руках которых была власть, направили нас в бездну. Наконец нам предоставился шанс изменить выбранный неверный путь и воздать по заслугам всем неправым! 28 ноября мы должны выбрать честных патриотов. У нас нет права еще раз ошибиться!" - сказал он. Айбек Маткеримов отметил, что каждый может внести свой вклад в развитие страны, лишь сделав правильный выбор. "Почему я так эмоционально говорю об этом? Потому что я сам вырос в этой несправедливости. Некоторые личности выдвигаются кандидатами, опираясь на деньги, заработанные нечестным путем. А я иду как представитель от народа. Мы все знаем, как ранее проходили выборы: голоса покупались, люди продавались. В этот раз такого не должно произойти! Сделайте правильный выбор", - сказал он.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 21 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)