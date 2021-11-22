Прогноз погоды с 22 до 25 ноября. Ноябрь еще побалует теплом

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 22 по 25 ноября.

Бишкек

22 ноября Ночь 0 … -2 °C день 9 … 11 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

23 ноября Ночь 0 … -2 °C день 11 … 13 °, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

24 ноября Ночь 0 … -2 °C день 12 … 14 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

25 ноября Ночь *1 … +1 °C день 10 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

По данным сайта world-weather: В Бишкеке сегодня, 22 ноября, погода +9°C. Облачно, ветер тихий, северо-восточный 1.4 м/с. Атмосферное давление 700 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 42 процента. Завтра ночью температура воздуха понизится до +6°C, ветер изменится на юго-восточный 1.8 м/с. Давление понизится и составит 699 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +11°C, a ночью 24 ноября не опустится ниже +7°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 1.3 м/с.

Ош

22 ноября Ночь -1 … +1 °C день 11 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

23 ноября Ночь 0 … -2 °C день 10 … 12 °C , ветер западный 4-9 м/с, без осадков

24 ноября Ночь -1 … +1 °C день 10 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

25 ноября Ночь 0 … 2 °C день 10 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

22 ноября Ночь -4 … +1 °C день 7 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

23 ноября Ночь -4 … +1 °C день 8 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

24 ноября Ночь -4 … +1 °C день 9 … 14 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

25 ноября Ночь -2 … +3 °C день 8 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь

Иссык-Кульская область

22 ноября Ночь 0 … -5 °C день 4 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

23 ноября Ночь -4 … +1 °C день 4 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

24 ноября Ночь -4 … +1 °C день 4 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

25 ноября Ночь -1 … -6 °C день 3 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков