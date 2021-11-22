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В Москве задержаны сторонники партии "Бутун Кыргызстан"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Москве задержаны сторонники партии "Бутун Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По их данным, 18 ноября в Москве, правоохранительными органами РФ задержаны сторонники партии за организацию несанкционированных акций и нарушение общественного порядка.

По информации российских органов внутренних дел, несколько десятков сторонников партии "Бутун Кыргызстан", являющихся уроженцами Кыргызстана, организовали автомобильный и пеший марш с атрибутикой партии и выкрикиванием политических лозунгов, тем самым нарушили общественный порядок и движение транспортных средств на проезжей части.

Произошедшее вызвало ряд обращений обеспокоенных жителей столицы РФ в ОМВД Москвы, с просьбой принять меры.

По данному факту, в отношении организатора акции - Э.Бекиева, ОМВД РФ по району Свиблово составлен административный материал по части З статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В отношении остальных участников составлены административные материалы по части 4.6.1 статьи 20.2 КРФоАП.

При проверке документов, у троих задержанных выявлены нарушения миграционного законодательства РФ, в отношении них составлены административные материалы по ч.З ст. 18.8 КРФоАП (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Согласно решению районного суда, г. Москва 18 ноября 2021 года, 7 граждан Кыргызстана привлечены к административной ответственности, в виде ареста сроком на 10 суток. Еще 7 участников акции этим же судом привлечены к административным штрафам в размере 20 тысяч рублей.

Организатора указанных незаконных акций Э.Бекиева суд признал виновным в нарушении общественного порядка и правил дорожного движения и приговорил к аресту на 15 суток.

Список задержанных:

1. Бекиев Эмил Маликович, 27.04.1984 г.р., ур. КР, гражданин РФ;

2. Ажиев Сыргабай Эргешович, 15.06.1958 г.р., ур. КР, гражданин РФ;

3. Примбердиев Замирбек Исламбекович, 02.01.1984 г.р., ур. КР, гражданин РФ;

4. Мамытова Сайкал Дурусбековна, 17.12.1983 г.р., ур. КР, гражданка КР;

5. Бердишев Уланбек, 19.03.1989 г.р., ур. КР, гражданин КР;

6. Умаров Женишбек Мамтович, 07.05.1976 г.р., ур. КР, гражданин КР;

7. Абдимиталил уулу Исхак, 22.06.1993 р., ур. КР, гражданин КР;

8. Жусупова Сапия Абдымомуновна, 10.12.1988 г.р., ур. КР, гражданин КР;

9. Сулайманов Акжол Таалайбекович, 15.09.1986 г.р., ур. КР, гражданин КР;

10. Калмаматов Айбек Асанбаевич, 07.11.1983 г.р., ур. КР, гражданин КР;

11. Бодоев Кутманбек, 27.01.1978 г.р., ур. КР, гражданин КР;

12. Мурзакулова Октом, 18.09.1979 г.р., ур. КР, гражданин КР;

13. Алибеков Эдилбек Сулайманович, 20.05.1992 г.р., ур.КР, гражданин КР;

14. Усонов Алтынбек, 28.01.1975 г.р., ур. КР, гражданин РФ;


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URL: https://www.vb.kg/409672
Теги:
задержание, Россия, Москва, Кыргызстан, милиция, МВД
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