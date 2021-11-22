Авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" выполнила первый рейс Бишкек-Дели-Бишке

Отдел по связям с общественностью ОАО "Международный аэропорт "Манас" сообщает, что новая отечественная авиакомпании "Аэро Номад Эйрлайнс" выполнила первый рейс Бишкек-Дели-Бишкек.

Свой первый рейс выполнила новая отечественная авиакомпании "Аэро Номад Эйрлайнс" по маршруту Бишкек-Дели-Бишкек. Чартерный рейс выполнен 19 ноября на воздушном судне Airbus А320.

Авиакомпания планирует выполнять рейс по маршруту Бишкек-Дели-Бишкек на еженедельной основе.

Стоит отметить, что после проведения всех соответствующих работ 5 ноября ОсОО "Аэро Номад Эйрлайнс" получила от Департамента гражданской авиации сертификат эксплуатанта (АОС) за № 57.