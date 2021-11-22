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Авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" выполнила первый рейс Бишкек-Дели-Бишке

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- Айжан Мамбеталиева
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Отдел по связям с общественностью ОАО "Международный аэропорт "Манас" сообщает, что новая отечественная авиакомпании "Аэро Номад Эйрлайнс" выполнила первый рейс Бишкек-Дели-Бишкек.

Свой первый рейс выполнила новая отечественная авиакомпании "Аэро Номад Эйрлайнс" по маршруту Бишкек-Дели-Бишкек. Чартерный рейс выполнен 19 ноября на воздушном судне Airbus А320.

Авиакомпания планирует выполнять рейс по маршруту Бишкек-Дели-Бишкек на еженедельной основе.

Стоит отметить, что после проведения всех соответствующих работ 5 ноября ОсОО "Аэро Номад Эйрлайнс" получила от Департамента гражданской авиации сертификат эксплуатанта (АОС) за № 57.


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URL: https://www.vb.kg/409675
Теги:
аэропорт, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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