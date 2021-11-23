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В России могут запретить СМИ упоминать национальность преступников

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Парламент Чечни внес в Госдуму проект закона, который запрещает российским СМИ указывать национальность и веру людей, причастных к совершению преступлений. Об этом сообщает издание Медуза.

Также законопроект запрещает указывать "принадлежность к народам России" при упоминании причастных к преступлениям.

Документ предлагает внести изменения в статью 4 закона о СМИ (Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации).

В пояснительной записке сказано, что поправка обусловлена "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира" на территории России. Там отмечается, что сейчас в СМИ и соцсетях появляются "провокационные материалы", которые формируют негативную установку в отношении "определенной этнической, конфессиональной группы" или членов этой группы, подстрекают к ограничению их прав или к насилию против них.

Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности.

В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманное и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны.

О том, что парламент Чечни разрабатывает такой законопроект, стало известно в начале ноября - после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров осудил СМИ, назвавшие "лицами кавказской национальности" подозреваемых в нападении на жителя Москвы с ребенком (это были азербайджанцы).

Кадыров поднял этот вопрос в дискуссии с главредом RT Маргаритой Симоньян, написавшей пост о том, что "все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются". Кадыров ответил ей, что жители Северного Кавказа не приезжие. Симоньян возразила, что Кавказ - это не только северокавказские республики РФ, но и Азербайджан, Армения, Грузия.


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URL: https://www.vb.kg/409708
Теги:
законопроект, Россия
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