Деньги под контролем. Что обсуждали аудиторы восьми стран в Бишкеке

19 октября в Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию Счётной палаты Кыргызстана. В нём приняли участие представители высших органов государственного аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Монголии, Польши, России и Турции, а также международной Инициативы развития ИНТОСАИ (IDI).

Зарубежные гости поздравили кыргызстанских коллег с юбилеем и обсудили дальнейшее развитие профессионального сотрудничества. Одной из центральных тем выступлений стала роль независимого аудита в обеспечении прозрачности государственных финансов и повышении эффективности управления бюджетными средствами.

Член Высшей аудиторской палаты Казахстана Амангельды Исенов зачитал поздравительное обращение председателя ведомства Алихана Смаилова. В нём отмечалось, что за три десятилетия Счётная палата Кыргызстана прошла значительный путь становления, укрепила профессиональные и правовые основы государственного аудита.

Особое внимание казахстанская сторона уделила двустороннему сотрудничеству. Как прозвучало в выступлении, меморандум между высшими органами аудита двух стран был подписан ещё в 2008 году, а 16 сентября 2026 года его обновили в Астане.

По оценке казахстанских коллег, актуализация документа открывает новый этап взаимодействия, в том числе в рамках международных объединений органов государственного аудита.

Аудитор Счётной палаты России Максим Зайцев обратил внимание на практическое значение контрольной деятельности для населения. По его словам, результаты проверок связаны не только с соблюдением финансовой дисциплины, но и с качеством государственных услуг, доступностью социальных программ, состоянием дорог, школ и больниц.

Российский представитель отметил, что современный аудит должен оценивать не только законность расходов, но и результаты, которые получают граждане.

Он также рассказал о многолетнем сотрудничестве контрольных органов России и Кыргызстана. Оно включает обмен профессиональным опытом, совместные мероприятия и совершенствование методик проверки государственных расходов.

Отдельным направлением взаимодействия остаются совместные контрольные мероприятия в рамках Евразийского экономического союза, в том числе по вопросам таможенных пошлин и внешнего аудита органов ЕАЭС.

Председатель Счётной палаты Азербайджана Вюгар Гюльмамедов подчеркнул значение цифровой трансформации и современных методов финансового контроля. Он отметил, что деятельность высших органов аудита сегодня выходит за рамки традиционных проверок и приобретает всё большее значение для достижения стратегических целей государства.

По его словам, сотрудничество контрольных органов Азербайджана и Кыргызстана опирается на действующий меморандум и создаёт возможности для обмена профессиональными практиками. Он также поздравил Алмазбека Акматова с повторным назначением на должность председателя Счётной палаты Кыргызстана.

Председатель Счётного суда Турции Метин Йенер рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами в сфере государственного аудита. В частности, он отметил взаимные визиты, профессиональное обучение и обмен знаниями между специалистами.

Особое внимание турецкий представитель уделил объединению высших органов аудита тюркских государств TÜRKSAI. По его словам, эта площадка должна способствовать укреплению институциональных связей и распространению передового опыта среди стран-участниц.

Турецкая сторона выразила готовность продолжать обмен профессиональными знаниями и практиками с кыргызстанскими коллегами.

Заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси Максим Алешкевич зачитал поздравительный адрес председателя ведомства Василия Герасимова.

В обращении подчёркивалось, что за 30 лет Счётная палата Кыргызстана сформировала значительный экспертный и аналитический потенциал. Отдельно отмечалась роль государственного аудита в обеспечении прозрачности использования общественных ресурсов и укреплении доверия граждан к государственным институтам.

Белорусская сторона также выразила заинтересованность в дальнейшем развитии профессионального взаимодействия с Кыргызстаном на двусторонних и международных площадках.

Советник президента Верховной контрольной палаты Польши Яцек Езёрский сосредоточился на значении независимости контрольных органов для эффективного государственного управления.

Он подчеркнул, что аудиторы не только проверяют правильность расходования государственных средств, но и помогают укреплять доверие общества к государству. Для выполнения этой задачи, по его словам, необходимы институциональная независимость, профессиональная компетентность и соблюдение высоких стандартов работы.

Польский представитель рассказал о совместной работе с кыргызстанскими коллегами в рамках международных проектов, направленных на укрепление потенциала высших органов аудита. Он отметил, что сотрудничество предполагает не только передачу знаний, но и взаимное обучение, обмен практическим опытом и поиск эффективных решений.

Наиболее подробно вопросы независимости государственного аудита затронул старший менеджер Инициативы развития ИНТОСАИ (IDI) Бенжамин Фуэнтес Кастро.

В своём выступлении он подчеркнул, что закреплённых в законодательстве гарантий недостаточно, если независимость контрольного органа не обеспечивается на практике.

По его словам, важнейшими условиями являются правовая определённость и институциональная стабильность. Полномочия, механизмы защиты и порядок деятельности органов аудита должны оставаться понятными и предсказуемыми, а профессиональная работа - сохранять преемственность независимо от изменений в руководстве и государственных приоритетах.

Представитель IDI также обратил внимание на необходимость конструктивного взаимодействия аудиторов с парламентом, правительством, судебной системой, гражданским обществом и средствами массовой информации.

При этом, как следовало из его выступления, сотрудничество с другими институтами не должно ограничивать самостоятельность контрольного органа при проведении проверок и представлении их результатов.

Особое внимание вопросам независимости государственного аудита уделил Бенжамин Фуэнтес Кастро, старший менеджер Инициативы развития ИНТОСАИ (IDI) - международной организации, оказывающей профессиональную поддержку высшим органам государственного аудита.

Выступая на торжественном мероприятии по случаю 30-летия Счётной палаты Кыргызстана, он подчеркнул, что независимость аудиторов не должна ограничиваться гарантиями, закреплёнными в законодательстве. Не менее важны правовая определённость, институциональная стабильность и возможность объективно представлять результаты проверок без внешнего давления.

По его словам, органы государственного аудита должны сохранять профессиональную самостоятельность независимо от смены руководства и политических приоритетов. При этом независимость не означает изоляцию: эффективная работа требует взаимодействия с парламентом, правительством, гражданским обществом и средствами массовой информации.

Фуэнтес Кастро также отметил продолжение сотрудничества IDI со Счётной палатой Кыргызстана в рамках международных инициатив, направленных на укрепление профессионального потенциала и независимости контрольных органов.