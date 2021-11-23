Акылбек Жапаров и "Газпромбанк" обсудили механизмы финансирования

В Москве председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров встретился с первыми вице-президентами, членами правления акционерного общества "Газпромбанк" Денисом Камышевым и Алексеем Поповичем. Как сообщает пресс-служба кабмина, встреча состоялась в рамках рабочего визита Жапарова в Москву.

В ходе переговоров обсуждены вопросы применения в Кыргызстане опыта и технологий "Газпромбанка" в области трансграничного банковского сопровождения контрактов в рамках проводимой работы по изменению национального законодательства в сфере государственных закупок и совершенствования данной сферы.

Ранее поручение о проработке данного вопроса дал президент КР Садыр Жапаров.

Сторонами также были затронуты некоторые аспекты дальнейшего взаимодействия по продвижению услуг банковского сопровождения, механизмы финансирования государственных закупок, совершенствования системы проведения платежей кыргызскими трудовыми мигрантами из России в Кыргызскую Республику.

Кроме того, в присутствии председателя кабинета министров КР на встрече был подписан меморандум о сотрудничестве с целью внедрения банковского сопровождения контрактов при реализации государственных проектов и программ.

С кыргызской стороны документ подписал министр финансов КР Алмаз Бакетаев, со стороны акционерного общества "Газпромбанк" - исполнительный вице-президент – начальник департамента банковского сопровождения контрактов Олег Мельников.

Справочно: Акционерное общество "Газпромбанк" – один из крупнейших универсальных финансовых институтов Российской Федерации, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.

Банк входит в тройку крупнейших банков Российской Федерации по основным показателям, и обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.