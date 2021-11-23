Акылбек Жапаров и Михаил Мишустин провели переговоры

В Москве председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Как сообщает пресс-служба кабмина, встреча прошла в рамках рабочей поездки Жапарова в Москву.

Стороны обсудили ключевые вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и топливно-энергетической сферах.

Одновременно сторонами была подчеркнута важность скорейшего запуска проекта по строительству общеобразовательных учреждений в регионах Кыргызстана, договоренность о котором была ранее достигнута между главами государств.

"Кыргызско-российское взаимодействие строится на принципах партнерства и стабильно развивается в двустороннем и многосторонних форматах", - отметил Акылбек Жапаров в ходе встречи.

Он также выразил благодарность российской стороне за принятое решение об увеличении с 1 декабря т.г. количества регулярных авиарейсов между двумя странами и поставку гуманитарной помощи в виде 200 тысяч доз российской вакцины "Спутник Лайт".

Акылбек Жапаров и Михаил Мишустин обсудили цифровизацию систем налогового и таможенного администрирования, в том числе фискализацию налоговых и таможенных процедур, отметив необходимость создания современного центра обработки данных в Кыргызской Республике.

"Для нас очень важен опыт Российской Федерации в данном направлении", - отметил Акылбек Жапаров.

В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул, что российская сторона заинтересована в том, чтобы вывести двустороннее взаимодействие на новый, высокий уровень, наполнив его хорошим содержанием и совместными проектами.

Председатель правительства РФ пожелал успешного проведения предстоящих парламентских выборов в КР 28 ноября т.г. Он также отметил 38-ми процентный рост товарооборота между двумя государствами в сравнении с предыдущим годом.

"Мы приветствуем ваш принципиальный подход к тому, чтобы развивать сотрудничество с РФ, союзником и стратегическим партнером КР", - сказал Михаил Мишустин.

"Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашим совместным усилиям по продолжению содержательной работы по всем направлениям двустороннего взаимодействия", - заключил Акылбек Жапаров и пригласил Михаила Мишустина посетить Кыргызстан с официальным визитом в ближайшее время.