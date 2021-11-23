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Минздрав КР готов проводить вакцинацию от COVIDа с выездом на предприятия

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Министерство здравоохранения КР готово провести вакцинацию против коронавирусной инфекции сотрудников частных и государственных учреждений и организаций, тесно работающих с населением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Кампания вакцинации против COVID-19 в Кыргызстане стартовала 29 марта этого года. Однако сотрудники некоторых частных и государственных предприятий, работающих в различных секторах, еще не прошли полную вакцинацию. Для решения этой проблемы по инициативе отдела общественного здравоохранения Министерства здравоохранения на местах началась вакцинация сотрудников частных и государственных учреждений, работающих в различных сферах.

Объявленную министерством акцию одним из первых поддержала частная клиника "Кортекс". По просьбе руководства клиники отдел общественного здравоохранения Министерства совместно с Бишкекским городским центром иммунопрофилактики 22 ноября 2021 года посетило отделения частного клинического центра "Кортекс" и провело вакцинацию работников клиники против коронавирусной инфекции с привлечением мобильных прививочных групп ОЦСМ Бишкека.

Министерство напоминает о готовности организовать выездную вакцинацию в учреждениях, сотрудники которых по уважительной причине не могут посетить прививочные пункты, так как все работники общественного здравоохранения, сотрудники общественного транспорта, точек общественного питания, домов культуры и коллективы сообществ, которые работают в тесном сотрудничестве с населением, должны быть вакцинированы.

Стоит отметить, что в Кыргызстане вакцинация от коронавируса проводится вакцинами "Спутник лайт", Pfizer BioNTech, Sinopharm, Astra Zeneca, KazVak.

В связи с этим Минздрав КР призывает всех руководителей государственных и частных предприятий активно участвовать в вакцинации своих сотрудников против коронавируса на местах, эта мера, в свою очередь, предотвратит временную нехватку кадров.


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URL: https://www.vb.kg/409750
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, вакцинация
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