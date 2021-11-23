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Среди кыргызстанцев за время пандемии стали популярны вакансии на удаленке

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане за время пандемии коронавируса увеличилось число вакансий с удаленным форматом работы. К таким выводам пришли создатели сайта headhunter.kg по поиску работы.

"Крупные компании и небольшие предприятия за короткое время сумели перестроиться и перевести сотрудников на удаленку. Многие работодатели и сотрудники разделяют идею придерживаться этой концепции и в дальнейшем", - сообщает компания headhunter, анализируя число вакансий и резюме на своем сайте.

По данным исследователей, число вакансий на HeadHunter с удаленным форматом работы, выросло в два раза, а спрос среди соискателей увеличился в семь раз, по сравнению с периодом до начала пандемии. Часть крупных компаний перешли на гибридный формат работы (50 процентов работы из дома 50 процентов из офиса). Несмотря на то, что некоторые компании заявляют о полной удаленке, они сохраняют офисы для сотрудников, которым удобно работать из офиса, при этом также реорганизуют само пространство.

Опросы показывают и много другого. Например, 53 процентов опрошенных кыргызстанцев, перешедших на удаленку, признаются, что стали чаще перерабатывать - если в офисе задерживались от силы на 15-30 минут, до дома могут проработать дольше на час-полтора. Правда, половина из оказавшихся в такой ситуации все равно рады дистанционке - раньше на дорогу все равно уходило больше времени, чем теперь на переработки. При этом на зарплатах удаленка никак не отражается - работающим из дома компании готовы платить столько же, сколько офисному персоналу.

Жителям Бишкека повезло больше всех остальных городов: здесь сосредоточена львиная доля дистанционных вакансий. За 2021 год здесь насчитывается около 400 предложений от работодателей.

В разрезе по профессиональным областям лидирующей по количеству предложений является – информационные технологии. Следом идут вакансии для менеджеров по дистанционным продажам и операторы call-центра. Для рабочего и производственного персонала, работников сфер туризма и общепита удаленка невозможна – здесь самое малое число вакансий с возможностью удаленной работы.


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URL: https://www.vb.kg/409751
Теги:
безработица, трудоустройство, Кыргызстан
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