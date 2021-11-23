МВД КР предлагает гражданам добровольно сдавать оружие за вознаграждение

В Кыргызстане сотрудники милиции по всей республике проводят профилактическое мероприятие под наименованием "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что мероприятие направлено на выявление и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также на выявление нарушения условий хранения оружия и боеприпасов.

В связи с этим, МВД напоминает гражданам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за денежное вознаграждение.

Так, в соответствии со статьей Уголовного Кодекса КР 253, за незаконный оборот оружия, предусмотрены меры наказания в виде штрафа от 60 000 сом вплоть до лишения свободы до 2 лет 6 месяцев.

В случае добровольной сдачи оружия, граждане освобождаются от уголовной ответственности, при этом ему выплачиваются следующие размеры вознаграждений: