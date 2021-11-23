МВД КР предлагает гражданам добровольно сдавать оружие за вознаграждение

В Кыргызстане сотрудники милиции по всей республике проводят профилактическое мероприятие под наименованием "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что мероприятие направлено на выявление и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также на выявление нарушения условий хранения оружия и боеприпасов.
В связи с этим, МВД напоминает гражданам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за денежное вознаграждение.
Так, в соответствии со статьей Уголовного Кодекса КР 253, за незаконный оборот оружия, предусмотрены меры наказания в виде штрафа от 60 000 сом вплоть до лишения свободы до 2 лет 6 месяцев.
В случае добровольной сдачи оружия, граждане освобождаются от уголовной ответственности, при этом ему выплачиваются следующие размеры вознаграждений:
- Гранатометы автоматические, включая гранатометы иностранного производства, с ночным прицелом и самодельные (без снаряда) – 16 000 сомов.
- Пулеметы, включая пулеметы иностранного производства и с ночным прицелом – 16 000 сомов.
- Автоматы типа АК, АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74, АКС-74у и их аналоги, включая автоматы иностранного производства и с ночным прицелом -9 600 сомов.
- Боевая снайперская винтовка СВД, СВДС, СВДН, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленного для снайперской стрельбы -9 600 сомов.
- Охотничий карабин, включая обрезы из нарезного охотничьего и боевого оружия – 6 400 сомов.
- Охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, сменные, вкладные стволы – 3 200 сомов.
- Самодельное стреляющее устройство (изделие, предназначенное для выстрела патроном) – 1 600 сомов.
- Армейское взрывчатое вещество (тротил, гексоген и другие взрывчатые вещества, включая изделия из них) – 1 600 сомов за 100 грамм.
- Взрывчатое вещество промышленного назначения (амонит, угленит и их аналоги)- 840 сомов за 100 грамм.
- Ручная граната (кроме учебных)-3 200 сомов.
- Саперные мины и инженерные боеприпасы специального назначения (кроме учебных) -3 200 сомов.
- Боеприпасы к нарезному оружию: боевые патроны калибр 5,45, 7,62 мм и более; охотничьи патроны калибр 7,62 мм -10 сомов за 1 штуку.
- Боеприпасы к гладкоствольному оружию -6 сомов за 1 шт.
- Оружие самообороны, оружие с пулями травматического действия, газовое оружие -3 200 сомов.
- Пистолет или револьвер огнестрельный – 6 400 сомов.
- Порох -100 сомов за 100 грамм.