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МВД КР предлагает гражданам добровольно сдавать оружие за вознаграждение

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сотрудники милиции по всей республике проводят профилактическое мероприятие под наименованием "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что мероприятие направлено на выявление и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также на выявление нарушения условий хранения оружия и боеприпасов.

В связи с этим, МВД напоминает гражданам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за денежное вознаграждение.

Так, в соответствии со статьей Уголовного Кодекса КР 253, за незаконный оборот оружия, предусмотрены меры наказания в виде штрафа от 60 000 сом вплоть до лишения свободы до 2 лет 6 месяцев.

В случае добровольной сдачи оружия, граждане освобождаются от уголовной ответственности, при этом ему выплачиваются следующие размеры вознаграждений:

  1. Гранатометы автоматические, включая гранатометы иностранного производства, с ночным прицелом и самодельные (без снаряда) – 16 000 сомов.
  2. Пулеметы, включая пулеметы иностранного производства и с ночным прицелом – 16 000 сомов.
  3. Автоматы типа АК, АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74, АКС-74у и их аналоги, включая автоматы иностранного производства и с ночным прицелом -9 600 сомов.
  4. Боевая снайперская винтовка СВД, СВДС, СВДН, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленного для снайперской стрельбы -9 600 сомов.
  5. Охотничий карабин, включая обрезы из нарезного охотничьего и боевого оружия – 6 400 сомов.
  6. Охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, сменные, вкладные стволы – 3 200 сомов.
  7. Самодельное стреляющее устройство (изделие, предназначенное для выстрела патроном) – 1 600 сомов.
  8. Армейское взрывчатое вещество (тротил, гексоген и другие взрывчатые вещества, включая изделия из них) – 1 600 сомов за 100 грамм.
  9. Взрывчатое вещество промышленного назначения (амонит, угленит и их аналоги)- 840 сомов за 100 грамм.
  10. Ручная граната (кроме учебных)-3 200 сомов.
  11. Саперные мины и инженерные боеприпасы специального назначения (кроме учебных) -3 200 сомов.
  12. Боеприпасы к нарезному оружию: боевые патроны калибр 5,45, 7,62 мм и более; охотничьи патроны калибр 7,62 мм -10 сомов за 1 штуку.
  13. Боеприпасы к гладкоствольному оружию -6 сомов за 1 шт.
  14. Оружие самообороны, оружие с пулями травматического действия, газовое оружие -3 200 сомов.
  15. Пистолет или револьвер огнестрельный – 6 400 сомов.
  16. Порох -100 сомов за 100 грамм.


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URL: https://www.vb.kg/409754
Теги:
МВД, оружие, Кыргызстан
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