"Чакан ГЭС" ищет разработчиков документации для строительства малой ГЭС

Открытое акционерное общество "Чакан ГЭС" объявило конкурсный отбор претендентов на разработку проектно-сметной документации на строительство малой гидроэлектростанции "Бала-Саруу" при Кировском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба ОАО.

Поставщику необходимо будет выполнить работы по проектированию в течении 150 календарных дней со дня подписания договора. Предварительная стоимость работ по разработке проектно-сметной документации составит – 106 миллионов 117 тысяч 850 сомов.

Заявки принимаются до 10 декабря 2021 года.

В настоящее время по проекту строительства "Бала-Саруу" ГЭС ведутся проектно-изыскательские работы и работы по выбору оборудования гидроэлектростанции.

Напомним, проект "Бала-Саруу" подразумевает строительство ГЭС с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт, со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 миллиона кВтч. Под строительство новой ГЭС президент Садыр Жапаров заложил капсулу, он подчеркнул, что "Бала-Саруу" станет государственным локомотивом малой гидроэнергетики в КР.