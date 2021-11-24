Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.08 - 96.57

В регионах КР построят 10 модульных вирусологических лабораторий

173  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство здравоохранения КР в рамках проекта Исламского банка развития ведет строительство 10 модульных вирусологических лабораторий по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодня в 10 районах на базе Центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦПЗиГСЭН) ведется строительство вирусологических лабораторий, которые внесут большой вклад в улучшение и оптимизацию лабораторной диагностики, улучшения доступа населения к диагностическим исследованиям на COVID-19.

В межрайонных ЦПЗиГСЭН Ысык-Атинского, Сокулукского, Жайылского районов готовность 60 процентов (возведены стены, трубы отведены, началась обшивка наружная);

В межрайонных ЦПЗиГСЭН Таласского, Ноокатского, Ноокенского районов и городе Караколе готовность 20 процентов (залит фундамент, выстроен каркас, ведется подведение канализационных, водопроводных труб);

В межрайонных ЦПЗиГСЭН городов Жалал-Абада и Баткена готовность 10 процентов (залит фундамент).

Министерством здравоохранения КР ведется контроль за ходом строительства модульных вирусологических лабораторий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409792
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  