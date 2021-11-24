В регионах КР построят 10 модульных вирусологических лабораторий

Министерство здравоохранения КР в рамках проекта Исламского банка развития ведет строительство 10 модульных вирусологических лабораторий по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодня в 10 районах на базе Центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦПЗиГСЭН) ведется строительство вирусологических лабораторий, которые внесут большой вклад в улучшение и оптимизацию лабораторной диагностики, улучшения доступа населения к диагностическим исследованиям на COVID-19.

В межрайонных ЦПЗиГСЭН Ысык-Атинского, Сокулукского, Жайылского районов готовность 60 процентов (возведены стены, трубы отведены, началась обшивка наружная);

В межрайонных ЦПЗиГСЭН Таласского, Ноокатского, Ноокенского районов и городе Караколе готовность 20 процентов (залит фундамент, выстроен каркас, ведется подведение канализационных, водопроводных труб);

В межрайонных ЦПЗиГСЭН городов Жалал-Абада и Баткена готовность 10 процентов (залит фундамент).

Министерством здравоохранения КР ведется контроль за ходом строительства модульных вирусологических лабораторий.