Почему насилия по отношению к женщинам не становиться меньше?

В Кыргызстане чаще всего женщины подвергаются насилию там, где они должны бы быть в полной безопасности - в семье. Большинство женщин терпят домашний ад потому, что просто им некуда уходить .

Шердор Абдыкапаров, адвокат, который защищает женщин от насилия, открыто сообщает о тех случаях с которыми к нему обращаются пострадавшие женщины.

"Семейного насилия не становится меньше по нескольким причинам. Увы, чаще всего женщины прощают тех, кто жестоко поступает с ними и их детьми. Восемьдесят процентов женщин забирают заявление потому что родственники со обеих сторон оказывают на них давление. К тому же женщины материально зависят от мужей. Когда поступает заявление от женщины, пострадавшей от семейного насилия, следователи ждут и не заводят дело. Бывает и так, что следователи начинают следственные действия, а женщины начинают жаловаться на действия милиции. В некоторых случаях такие дела доходят до суда, но женщины отказываются от претензий, объясняя это тем, что хотят дать насильнику еще один шанс ради детей. Добиться реального наказания для домашнего тирана очень сложно – большинство дел попадает под административную ответственность и насильник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом он продолжает насилие", - сообщил VB.KG Шердор Абдыкапаров.

По его словам, в Кыргызстане с 1 декабря 2021 года вступит в силу новое уголовное законодательство, которое немного ужесточает наказание за совершение семейного насилия.

"По новому Кодексу о правонарушениях за семейное насилие агрессора могут привлечь к общественным работам на 40 часов либо применить к нему арест до семи суток. А вот по старому Кодексу о проступках максимум штрафом обходились" - отмечает Шердор Абдыкапаров.

Увы, но большинство фактов избиений остаются в пределах домашних стен. Они неизвестны даже соседям и родственникам. Но иногда все же выходят наружу. В КР милиция все–таки регистрирует факты избиения по статье 75 ("Насилие в семье") ныне действующего Кодекса о проступках. Но дошедших до суда уголовных дел по этой статье в Кыргызстане очень мало.

"Почти 90 процентов женщин забирают свое заявление. Обычно через час после вмешательства милиции или на следующий день приходит женщина и говорит, что погорячилась, просит прекратить дело. Но в любом случае проводится полная проверка, дается юридическая оценка обстоятельствам дела, если есть состав преступления, то начинается досудебное производство, а если нет состава преступления, то дело прекращается", - рассказал VB.KG начальник отдела Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Таалайбек Алижанов.

"Домашнее насилие может проявляться в самых разных формах. Психологическое и физическое. Чаще всего избивают женщин их мужчины - мужья, сожители, бывшие или гражданские мужья. Каждое сообщение по телефону 102 о домашнем насилии регистрируется в электронном журнале и проверяется нашими сотрудниками с выездом по адресу. Если факт насилия подтверждается, пострадавшей выдается временный охранный ордер на три дня. Это защитный документ, который имеет юридическую силу. Виновник тоже подписывает его и обязуется не повторять насилие. В течении трех дней наши сотрудники проверяют семью. Если агрессор повторяет насилие, то ему грозит статья за неисполнение условий охранного ордера. Потерпевшая может продлить действие охранного ордера до 30 дней. Сотрудник милиции не только приходит, он может позвонить соседям и родственникам, провести опрос по подъезду, поговорить с квартальными", - сообщил VB.KG начальник отдела Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Таалайбек Алижанов.

По его словам, чаще всего насилие совершается в семьях с низким уровнем достатка из-за финансовых проблем.

"Во-первых, зачастую семейное насилие и скандалы связаны с нерешенными социальными проблемами. Спорят из-за безработицы или маленьких заработков. Во-вторых, необходимо агрессоров привлекать к ответственности, чтобы другим не повадно было. В-третьих, надо проводить разъяснительную работу, чтобы люди знали, что есть законы, которые могут защищать от насилия", - считает полковник Алижанов.