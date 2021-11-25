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Тысячу сомов за голос. Представители "Ыйман Нуру" подкупали избирателей

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- Асия Канаева
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В Оше сотрудниками милиции выявлен факт подкупа голосов представителями партии "Ыйман Нуру". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудники УВД города Ош получили информацию, что на территории города представители одной из политической партий, участвующих в парламентских выборах, подкупают избирателей денежными средствами, материальными ценностями, обещаниями способствовать в получении какой-либо должности, а также иными благами.

Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 192 УК КР ("Подкуп голосов"), начато досудебное производство.

В ходе следствия была опрошена 39-летняя жительница Оша М.И., которая представилась агитатором от политической партии "Ыйман Нуру". Женщина указала, что работает агитатором, согласно заключенному договору с 22 октября 2021 года. Она рассказала, что в этот день взяла 40 тысяч сомов у руководителя штаба некой "Алмагул" для подкупа избирателей, проживающих по улице Латипжанова, во время чего и была задержана сотрудниками милиции.

При осмотре автомашины гражданки М.И. в качестве доказательств было изъято 20 купюр номиналом 500 сомов, по одной купюре номиналом 50 и 20 сомов, и четыре агитационных буклета партии "Ыйман Нуру". Во время допроса гражданка М.И. указала, что изъятые у нее денежные средства предназначены для подкупа избирателей.

В результате оперативно-следственных действий агитаторы партии "Ыйман Нуру" М.И., Т.Д. и У.Н. были задержаны и доставлены в следственную службу. Они указали, что получили 10 тысяч сомов в качестве заработной платы за свои услуги агитаторов от руководителя агитационного штаба "Алмагул", а также 2 тысячи сомов для подкупа голосов двух избирателей. Данные денежные средства они передали Т.Л., проживающему на улице Латипжанова.

В домах М.И., У.Н., а также в штабе партии "Ыйман Нуру" в микрорайоне "Туран" по улице Автозаводской, проведен обыск. Обнаружены и изъяты листовки, тетради, денежные средства различного номинала.

Установлена личность "Алмагул", которая, якобы, является руководителем штаба партии "Ыйман Нуру". Ею оказалась 49-летняя гражданка А.А. В своих показаниях женщина указала, что помогала проводить агитационную кампанию, открыла штаб, где выдавала по тысяче сомов за голос каждого избирателя.

В результате предварительного расследования, двум гражданам М.И. 1982 года рождения и Т.Д. 1980 года рождения вручены уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 192 ("Подкуп голосов") УК КР. На основании статей 98-99 УПК КР указанные граждане были водворены в ИВС УВД Оша.


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URL: https://www.vb.kg/409845
Теги:
МВД, Ош, подкуп, #Выборы2021
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